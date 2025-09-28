Откривено колико је Иванишевић зарадио од сарадње са Ђоковићем

Извор:
Српски тенисер Новак Ђоковић одмара од тениса у завршници сезоне, након што је и на УС Опену показао да је и даље дио елите, али да су млађе ноге двојице најбољих на свијету у овом моменту ипак кључне.
Човјек који је прешао игрицу, освојио све што се може освојити, сто пехара укупно и олимпијско злато, је заслужио да себи да одушка.
Јасно је да су ово завршне године његове професионалне каријере, које проводи без класичног тренера. Хрватским медијима је било занимљиво да се ових дана због тога баве зарадом Горана Иванишевића, који је од 2018. био у Нолетовом тиму, све до 2024.
Поред Маријана Вајде, најбоље резултате је са њим биљежио српски ас, а на основу писања свих ових година, процјењује се да је фиксна плата Горана Иванишевића на годишњем нивоу била од 300.000 до 500.000 долара.
Само на основу тога је Горан зарадио минимум око 2 милиона долара, а када се на то додају и бонуси од турнира, у износу око десет одсто током година...
Новак је у периоду сарадње са Иваншевићем зарадио око 60 милиона долара, што ће рећи да је и од тога тренеру отишло макар око 6 милиона. Тачне бројке нису познате, али се до укупне суму од око 8 милиона долара долази простом рачуницом, преноси "Телеграф".
Иванишевић се након растанка са Србином мучи да нађе прави посао, пошто је сарађивао са Еленом Рибјакином и Стефаносом Циципасом, двојцем који има и својих приватних проблема, са којима се за сада не носе на најбољи могући начин.
