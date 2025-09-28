Logo

Комбинације магнезијума и ових лијекова могу бити опасне по живот

Извор:

Индекс

28.09.2025

Комбинације магнезијума и ових лијекова могу бити опасне по живот
Фото: pexels/Polina Tankilevitch

Магнезијум је минерал кључан за здравље мишића, нерава, срца и костију.

Налази се у многим намирницама, али многи га уносе премало па посежу за додацима исхрани. Иако је у правилу користан, комбинација магнезијума са одређеним лековима може изазвати проблеме.

Ево на које комбинације треба обратити пажњу.

Антибиотици

Одређени антибиотици, попут доксициклина, миноциклина, ципрофлоксацина и левофлоксацина, могу бити мање ефикасни ако се узимају заједно са магнезијумом. Наиме, магнезијум се у желуцу везује са антибиотиком и спријечава његову апсорпцију. Посљедица може бити да инфекција потраје или се не излијечи у потпуности. Антибиотик узмите барем 2 до 6 сати прије или послије магнезијума.

Лијекови за остеопорозу

Алендронат и риседронат користе се за јачање костију. Ако их узмете заједно са магнезијумом, лијек се слабије апсорбује и тиме губи на дјелотворности. Након узимања лијека сачекајте 30 до 60 минута прије него што узмете магнезијум или храну која га садржи.

Лијекови за висок крвни притисак

Блокатори калцијумских канала, попут амлодипина и дилтиазема, дјелују тако што опуштају крвне судове и снижавају притисак. Будући да и магнезијум има сличан ефекат, комбинација може притисак снизити превише. Могуће посљедице су вртоглавица, слабост или несвестица. Прије узимања магнезијума у комбинацији са овим лијековима, посавјетујте се са љекаром.

Диуретици (лијекови за излучивање течности)

Диуретици се често преписују код високог притиска и срчаних болести. Неки, попут фуросемида и хидрохлоротиазида, смањују ниво магнезијума у тијелу. Други, попут спиронолактона, могу га повећати. Неравнотежа магнезијума може изазвати слабост мишића или поремећаје срчаног ритма. Љекар може пратити ниво магнезијума и по потреби прилагодити терапију.

Лијекови за штитну жлезду

Левотироксин, који се често преписује код болести штитне жлезде, слабије дјелује ако се узима заједно са магнезијумом. Левотироксин треба узети ујутру на празан стомак. Магнезијум и антациде са магнезијумом смијете узети тек четири сата касније.

Магнезијум је вредан додатак исхрани, али ако узимате лијекове, важно је пазити на размаке или се посавјетовати са љекаром како би терапија била сигурна и ефикасна.

(индекс)

