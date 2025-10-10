Пореска контрола код више од половине печењара и рибарница уочила неправилности

Извор:
Пореска управа од 1. септембра до 7. октобра 2025. године, на подручју цијеле Србије, спровела је контролу пореских обвезника који имају обавезу евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја.
У том периоду је извршено 26 контрола евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја у печењарама и рибарницама.
"У 11 контрола нису утврђене неправилности, док је мјера привремене забране обављања дјелатности, због неевидентирања промета преко електронског фискалног уређаја и/или непријављених радника, изречена у 15 објеката, што чини 57,69 укупно контролисаних печењара и рибарница", саопштила је Пореска управа.
Економија
У овом ресторану ћевапи су 4, телеће печење 5,5 КМ
Како наводе у овој институцији, захваљујући савременим алатима новог модела фискализације Пореска управа располаже са свим неопходним подацима о промету у реалном времену на свакој малопродајној локацији у Републици.
На тај начин, уз примјену анализе ризика и циљаних контрола, у могућности је да ефикасно реагује на сваку неправилност код пореских обвезника који не испуњавају своје законске обавезе.
"Пореска управа Републике Србије наставиће са активностима надзора над издавањем фискалних рачуна и позива пореске обвезнике да се придржавају прописа како би избјегли законско санкционисање", наводи се у саопштењу.
