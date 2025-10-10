Logo

Пореска контрола код више од половине печењара и рибарница уочила неправилности

Извор:

Б92

10.10.2025

12:23

Коментари:

0
Пореска контрола код више од половине печењара и рибарница уочила неправилности

Пореска управа од 1. септембра до 7. октобра 2025. године, на подручју цијеле Србије, спровела је контролу пореских обвезника који имају обавезу евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја.

У том периоду је извршено 26 контрола евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја у печењарама и рибарницама.

"У 11 контрола нису утврђене неправилности, док је мјера привремене забране обављања дјелатности, због неевидентирања промета преко електронског фискалног уређаја и/или непријављених радника, изречена у 15 објеката, што чини 57,69 укупно контролисаних печењара и рибарница", саопштила је Пореска управа.

Cevapi

Економија

У овом ресторану ћевапи су 4, телеће печење 5,5 КМ

Како наводе у овој институцији, захваљујући савременим алатима новог модела фискализације Пореска управа располаже са свим неопходним подацима о промету у реалном времену на свакој малопродајној локацији у Републици.

На тај начин, уз примјену анализе ризика и циљаних контрола, у могућности је да ефикасно реагује на сваку неправилност код пореских обвезника који не испуњавају своје законске обавезе.

"Пореска управа Републике Србије наставиће са активностима надзора над издавањем фискалних рачуна и позива пореске обвезнике да се придржавају прописа како би избјегли законско санкционисање", наводи се у саопштењу.

(b92)

Подијели:

Тагови:

Инспекција

Pečenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Инспекција упала у два старачка дома и тамо затекла хорор: Власнице под истрагом

Регион

Инспекција упала у два старачка дома и тамо затекла хорор: Власнице под истрагом

2 д

0
Власник фирме направио хаос: Напао инспекторе и поцијепао налоге

Хроника

Власник фирме направио хаос: Напао инспекторе и поцијепао налоге

1 седм

0
Истрага против власника фирме и тројице инспектора због трагедије у Јабланици

Хроника

Истрага против власника фирме и тројице инспектора због трагедије у Јабланици

1 седм

0
Инспекторат упозорио грађане Српске: То је нелегално

Друштво

Инспекторат упозорио грађане Српске: То је нелегално

2 седм

0

Више из рубрике

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Србија

Дан послије америчких санкција: Ово су нове цијене горива на српским пумпама

2 ч

0
Тражио тартуфе, па затекао тијело Златка Ђокића

Србија

Тражио тартуфе, па затекао тијело Златка Ђокића

3 ч

0
Мушкарац (65) се упуцао у дворишту породичне куће, боре му се за живот

Србија

Мушкарац (65) се упуцао у дворишту породичне куће, боре му се за живот

3 ч

0
Ко је овдје крив?! Невјероватан снимак с кациге мотора, је л' ово мајсторство, или лудост

Србија

Ко је овдје крив?! Невјероватан снимак с кациге мотора, је л' ово мајсторство, или лудост

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

29

Са ова три хороскопска знака је најтеже живјети

14

25

Подигнута оптужница против ”Путева Српске”: Немар довео до трагедије!

14

23

Умро чувени рок музичар: Породица потврдила тужне вијести

14

22

Хаос на мечу Медведева и Де Минора, судија прекинуо дуел усред поена

14

20

Подигнута пријава против Марка Перковића Томпсона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner