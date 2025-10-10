Logo

Дан послије америчких санкција: Ово су нове цијене горива на српским пумпама

10.10.2025

11:35

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

У наредних недјељу дана у Србији литар евродизела коштаће 194 динара, док ће цијена бензина бити 178 динара.

Цијена горива у наредних седам дана јефтинија је за динар по литру у односу на претходну недјељу.

