Дан послије америчких санкција: Ово су нове цијене горива на српским пумпама

10.10.2025
11:35
Коментари:0
У наредних недјељу дана у Србији литар евродизела коштаће 194 динара, док ће цијена бензина бити 178 динара.
Цијена горива у наредних седам дана јефтинија је за динар по литру у односу на претходну недјељу.
Србија
"Није доведено у питање отпуштање радника": Огласио се предсједник синдиката НИС-а
Литар евродизела коштаће 194 динара, док ће цијена бензина бити 178 динара.
Економија
Хоће ли поскупјети гориво након санкција НИС-у?
Србија
3 ч0
Србија
3 ч0
Србија
3 ч0
Србија
5 ч0
Најновије
Најчитаније
14
25
14
23
14
22
14
20
14
11
Тренутно на програму