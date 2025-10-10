"Није доведено у питање отпуштање радника": Огласио се предсједник синдиката НИС-а

Извор:
Предсједник синдиката Нафтне индустрије Србије Горан Такић изјавио је синоћ да грађани немају разлога за бригу због увођења америчких санкција НИС-у, као и да ће та компанија наставити са пословањем без обзира на рјешење које буде нашла у будућности.
Такић је навео да НИС располаже са довољном количином сирове нафте и деривата и истакао да руководство компаније ниједног тренутка није довело у питање отпуштање радника, наводећи да све НИС-ове службе раде свој посао, преноси Телеграф писање Танјуга.
"Обишао сам јутрос четири, пет бензинских станица и све нормално функционише. Од 12 часова не прима се Visa картица, али све остало функционише. Тако да, без обзира на све, нема разлога за бригу када је реч о дериватима", рекао је Такић гостујући на РТС-у.
На питање како ће у будућности функционисати куповина горива на НИС-овим пумпама, Такић каже да ће грађани морати да се прилагоде готовини.
"Највјероватније ће морати да подижу новац на банкоматима или у банкама. Не вјерујем да ће то натјерати грађане да одустану од НИС-ових пумпи, јер се оне налазе на најпрометнијим локацијама. И даље траје транзиција ка плаћању картицама, тако да нисам сигуран да ће то бити кључни фактор који ће одвратити купце", оцијенио је Такић.
Такић је навео да синдикат има појачану комуникацију са руководством компаније откад су санкције постале главни проблем фирме.
"Очекујем да одговорни акционари сједну, да се договоре и да нађу рјешење проблема. Ово су заиста изазовна времена и сад већ више нема времена, мора да се нађе рјешење", казао је Такић.
Предсједник синдиката Нафтне индустрије Србије рекао је и да су запослени јуче примили превремено исплаћену зараду.
"Реаговали смо проактивно, јер не знамо како ће банке реаговати. Ми за сада нормално послујемо са банкама. Занимају нас двије ствари. Прво, како ће компанија да послује и друго, како ће запослени да примају плату. Запослени у НИС-у су врхунски професионалци и видимо да имамо проблема, али их сви рјешавамо", рекао је Такић.
Такић је напоменуо да за сада рафинерија и малопродаја раде нормално, али да проблеми постоје у велепродаји с обзиром на то да су ОМВ и ЕКО обуставиле куповину горива од НИС-а.
"Ми као синдикат заиста имамо изузетно сарадњу са члановима одбора директора из Србије. Наш предлог је да се 11,3 одсто акција које има 'Интелиџенс' понуди грађанима и запосленима, али ће то зависити од ОФАК-а (америчка Агенција за контролу иностраних рачуна)", рекао је Такић.
Такић је изразио увјерење да ће се ствари убрзано рјешавати јер, према његовим ријечима, акционари нису одговорни само за енергетски биланс Србије већ и за социјалну и финансијску стабилност 13.500 запослених у тој компанији.
"Да ли ће се власници промијенити, то ћемо видјети, али НИС свакако наставља да ради. Грађани не морају да праве залихе нити да ограничавају куповину горива", поручио је Такић.
Компанија НИС обавијестила је јуче ујутро јавност да није продужена посебна лиценца Министарства финансија Сједињених Америчких Држава, која омогућава несметано оперативно пословање што је означило почетак примјена америчких санкција према тој компанији.
Народна банка Србије саопштила је јуче, у вези са примјеном санкција компанији НИС и могућности да инострани картични системи блокирају плаћања платним картицама издатим у оквиру тих система на наплатним мјестима НИС-а, да су грађанима и привреди за безготовинска плаћања на располагању и даље платни инструменти НБС и то Дина платне картица као и инстант инструменти ИПС Скенирај и ИПС Покажи који се налазе на почетним екранима апликација за мобилно банкарство банака у Србији.
Јадрански нафтовод (ЈАНАФ) саопштио је јуче да обуставља пословање са Нафтном индустријом Србије пошто компанија није добила лиценцу потребну за наставак извршавања уговора о транспорту сирове нафте, чиме је од 8. октобра престала могућност даље реализације уговорених активности.
Америчке санкције НИС-у коштаће Хрватску 18 милиона евра, ако се задрже до краја ове године.
Према посљедњем одлагању, санкције НИС-у требало је да ступе на снагу 1. октобра, али је послије преговора које је водио предсједник Александар Вучић америчка страна одлучила да помјери тај рок за још осам дана.
Министарство финансија САД претходно је издало 26. августа нову посебну лиценцу којом се НИС-у омогућава несметано обављање оперативних активности најкасније до 26. септембра 2025.
То је била шеста посебна лиценца Канцеларије за контролу страних средстава при Министарству финансија САД којима је одложена пуна примена санкција према НИС-у.
Америчка администрација је половином децембра 2024. године први пут објавила да ће због руског власништва увести санкције НИС-у. Санкције је требало да ступе на снагу 28. фебруара, али су тада одложене за 30 дана.
