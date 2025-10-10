Logo

Најезда богомољки: Биолог детаљно објаснио, па поменуо и разна народна вјеровања

Извор:

Блиц

10.10.2025

08:59

Коментари:

0
Фото: Pexel/Chris F

Биолог Кристијан Овари, запослен у београдском зоо врту изјавио је да су богомољке безопасна врста инсекта која не може да пренесе никакву болест, као и да нема разлога за страх и панику због најезде ове врсте инсекта у Србији.

- Богомољке не могу да пренесу никакву болест. Постоје разна вјеровања у народу. Међутим, суштина је у томе да богомољке муњевито хватају плен помоћу тих предњих екстремитета.Оне су искључиво предатори, хране се другим животињама - рекао је Овари.

Та врста инсекта која се појавила карактеристична је за наше просторе, а ријеч је о европској богомољки Мантис религиоса. Овари истиче да су у народу богомољке запажене управо због карактеристичног положаја екстремитета.

bogomoljka

Савјети

Никако је не убијајте: Ево шта значи кад вам богомољка уђе у кућу

- Због тог положаја, изгледа као да се моле, отуд и тај назив богомољка - навео је Овари.

Овари истиче да људи немају разлога за страх јер се богомољке хране инсектима. Неки посјетиоци у београдском зоо врту навели су да се генерално плаше свих инсеката. Са друге стране, било је и оних који се не плаше инсеката.

Сви су се усагласили да, када виде инсекте у простору у ком живе, избаце их напоље.

Зашто се масовно појављују богомољке

Посјетиоци су указали на повећану присутност богомољки претходних дана. Овари наводи да је све чешћа појава богомољки посљедица климатских промјена.

- Топла љета и кратке зиме које су такође топле, омогућавају фауни да мигрира. Недавно је до нас дошла Херодуа, то је једна азијска врста, која је нашла своје станиште овдје код нас, много је крупнија од наше богомољке и није толико стидљива и у суштини зато је људи чешће виђају. Зато је уочљивија у урбаној средини коју наша богомољка избјегава - објаснио је Овари.

Постељина кревет

Савјети

Одмах избаците ову постељину из куће, привлачи инсекте

Овари је навео да није ријеч о најезди већ о нормалној појави, миграцији животињске врсте.

- Оно што је ту интересантно, јесте да је дошло до климатске промене и једна врста која до тада није била типична за наше крајеве јер није могла да преживи те хладне зиме, сада се просто настанила јер јој услови животне средине погодују. Наравно, пошто нема природних предатора, она је у експанзији, а са друге стране, оно што је битно, та врста је много већа и лакше се уочава - поручио је Овари за Тан‌југ, а преноси Блиц.

