Српска планина крије тајну која леди крв у жилама: 7 дјевојака је нестало, а само је једна преживјела због овога

Много је легенди везано за Сокобању, о њеном постанку, старим градовима, природним куриозитетима и мјестима која људима значе много, а налазе се на планинама које окружују ову бању. Те очуване приче и предања преносе се са колена на колено, настављајући да живе у усменом предању.
На планини Девици постоји и стенски одсјек који носи назив Девојке, а са њим је сачувана и стара легенда. По народном предању, ту је, кажу, Бог сишао на земљу са дрвета дуда, како би изнова искушао неухватљиву и превртљиву нарав људи.
Сједећи тако на једном камену, прерушен у овчара у сиромашним и поцијепаним ритама, управо на томе путу прошло је и седам лијепих дјевојака носивши у корпама свјеже дивље јагоде. Како Га је морила жеђ, затражи од њих мало тих лијепих и црвених јагода како би иоле утолио жеђ под сјајним и ужареним сунцем. Оне му из неке обијести своје не дадоше, прескочивши Га као и да није на томе путу, наставивши даље ка селу. У том прође још једна дјевојка коју није красила нека љепота.
Наш народ има такву машту да прикаже визуелно шта је то заправо искушење и како се манифестује кроз сам приказ, како нешто у неком незнању или када не сагледамо дубље у анализи, толико може у очима да изгледа ружно, давајући притом све недостатке са којима се људи рађају или евентуално их неком неприликом стекну.
По причи, имала је грбу на леђима, једно затворено око, једну кљакаву ногу којом се једва кретала, али за разлику од њених претходница њу је красила несебична нарав. Иако је једва сустизала своје другарице које нису жељеле да је чекају, дала је сиромашном овчару цијелу корпу набраних јагода уз извињење да жури неби ли их стигла.
Овај стенски одсјек зван Девојке је природна геолошка формација и куриозитет који је јединствен у цјелини те природе. Подно и около њега је и простор зван Равниште. Свуда наоколо су и камене међе, попут каквих сухозида или зидова наслаганог камења. Ту је и пут који води ка селима и пут којим се може стићи до такозвана Три бунара. Некада су у подножју и близини те стијене и цијеле те територије биле и колибе пастира који су своје овце чували, али имали су обавезно и магариће. Једном је и један дека који је и чувао овце испричао ову легенду своме унуку, а он даље другима како би она и даље живјела у срцима Бањаца.
Бог заустави дјевојку и рече, да не само да ће стићи своје другарице које нису жељеле да је чекају, него ће их и престићи. На мјесту гдје је и пут за село, и гдје би требало да сустигне ‘другарице’, посљедња дјевојка затече седам окамењених статуа у стени. То мјесто људи данас називају ‘Девојке’. А она посљедња одједном се прољепша, вину право у висине и нареди небу да муњама и громовима избуши цијелу планину вртачама, пећинама и јамама. У аманет људима остави да свако ко се себична срца и злураде мисли нађе на планини, буде занавијек проклет.
Иако је ово краћа верзија и можда мало у нарацији другачија јер иде са колена на колено, са човјека на човјека, са собом носи поучне поруке о врстама љепоте и карактерима. Народ воли, а можда и мора да вјерује у онострано или необјашњиво, нешто више од себе, да би иоле могао да истрпи дат нам тежак, а понекад и суров живот, притом указујући на један правилан начин посматрања људи. Потребна му је једна одређена доза фантазије и маште како би направио ту разлику између анђела који пада и мајмуна у успону.
Планина Дјевица ништа мање није мистичнија од планине Ртањ. Чак и људи и не знају, а чули су да постоји планина Озрен, гдје је и Дјевица, и гдје је тај пресјек између двије планине. А Сокобања је подно и пет чак планина које засебно чувају легенде остављене са кољена на кољено.
(Сокопрес)
