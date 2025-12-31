Први дан Нове године сунчан!

Извор:
СРНА
31.12.2025
13:45
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност.
Током ноћи и јутра биће промјенљиво до претежно облачно и врло хладно уз умјерен, у вишим предјелима и јак мраз, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Поподне наоблачење на југозападу, које ће се ширити ка југоистоку и донијети кишу, која ће у вишим предјелима прелазити у сусњежицу и снијег.
У осталим крајевима навече облачно и суво.
Бања Лука
Минимална температура ваздуха биће од минус девет до минус три, на југу до минус један, у вишим предјелима од минус 12, а максимална дневна од три до 10, у вишим предјелима од минус два степена Целзијусова.
Дуваће слаб до умјерен вјетар јужни и југозападни.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, у централним и источним подручјима данас је умјерено до претежно облачно вријеме, а у остатку земље сунчано. Понегдје на истоку је забиљежен снијег.
Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Калиновик, Хан Пијесак и Чемерно минус седам, Соколац минус шест, Гацко минус пет, Кнежево минус четири, Сарајево минус три, Дринић, Мркоњић Град, Рудо, Сребреница и Ливно минус један, Вишеград и Фоча нула, Бијељина, Приједор, Добој, Зворник, Билећа, Рибник, Србац, Шипово, Тузла, Зеница, Бихаћ, Бугојно, Дрвар, Јајце један и Нови Град два, Сански Мост три, Бањалука, Мостар и Требиње четири степена Целзијусових.
