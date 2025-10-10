Богдан Богдановић се опет повриједио

Извор:
Богдан Богдановић, српски кошаркаш, вратио се на терен послије повреде на Европском првенству, али напустио је паркет послије свега два минута.
Увелико се НБА екипе припремају за старт сезоне, а Клиперси су снаге одмјерили са кинеским тимом. Уписана је побједа, али је овај меч потенцијално донио нову лошу вијест за тим из Лос Анђелеса.
Богдан Богдановић вратио се на паркет и стигао је да упише једну асистенцију док после два минута није кренуо да излази са паркета и то уз болну гримасу.
Bogdan Bogdanovic is heading back to the locker room accompanied by a trainer and Lawrence Frank.— Grant "Money" Mona (@Gmona48) October 10, 2025
He was holding his side/back coming off the floor. pic.twitter.com/dljLbk5LXw
Капитен репрезентације Србије држао се за леђа, а потом је отишао у свлачионицу и то уз пратњу.
Није та сцена деловало добро и обећавајуће, али још нема прецизнијих информација о томе шта се догодило са Богданом и да ли је ријеч о новој повреди што би заиста био велики пех за српског кошаркаша.
Богдановић је у Сједињене Америчке Државе стигао још док је Европско првенство било у току због повреде коју је задобио у Риги. Српски капитен повредио се крајем првог полувремена утакмице са Португалијом, а касније је установљено да је ријеч и задњој ложи због чега он није могао да настави такмичење.
