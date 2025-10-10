Logo

Богдан Богдановић се опет повриједио

Извор:

Агенције

10.10.2025

08:13

Коментари:

0
Богдан Богдановић, српски кошаркаш, вратио се на терен послије повреде на Европском првенству, али напустио је паркет послије свега два минута.

Увелико се НБА екипе припремају за старт сезоне, а Клиперси су снаге одмјерили са кинеским тимом. Уписана је побједа, али је овај меч потенцијално донио нову лошу вијест за тим из Лос Анђелеса.

Богдан Богдановић вратио се на паркет и стигао је да упише једну асистенцију док после два минута није кренуо да излази са паркета и то уз болну гримасу.

Капитен репрезентације Србије држао се за леђа, а потом је отишао у свлачионицу и то уз пратњу.

Није та сцена деловало добро и обећавајуће, али још нема прецизнијих информација о томе шта се догодило са Богданом и да ли је ријеч о новој повреди што би заиста био велики пех за српског кошаркаша.

Богдановић је у Сједињене Америчке Државе стигао још док је Европско првенство било у току због повреде коју је задобио у Риги. Српски капитен повредио се крајем првог полувремена утакмице са Португалијом, а касније је установљено да је ријеч и задњој ложи због чега он није могао да настави такмичење.

Богдан Богдановић

НБА

