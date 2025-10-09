Званично: Звезда отпустила Сферопулоса!

Извор:
КК Црвена звезда саопштила је да Грк Јанис Сферопулос више није тренер тима.
"Након заједничког састанка предсједника клуба Жељка Дрчелића, генералног менаџера за спортски сектор Милана Томића, менаџмента клуба и досадашњег тренера Јаниса Сферопулоса, донесена је одлука да господин Сферопулос неће више обављати функцију тренера првог тима нашег клуба.
Ова одлука донета је са само једним циљем који су имале обје стране – да је то у овом тренутку у најбољем интересу КК Црвена звезда, наводе из клуба.
Јанис Сферопулос је постављен за првог тренера КК Црвена звезда Меридианбет 21.10.2023. године и у периоду до октобра 2025. године освојио је 4 трофеја са клубом (АБА лигу, два купа Радивој Кораћ и првенство Србије), а екипа је прошле сезоне стигла и до плеј ина Евролиге.
Током двије године током боравка на клупи Црвене звезде водио је први тим на 145 утакмица уз биланс 90 побједа и 55 пораза.
"Клуб се овом приликом захваљује на свему што је тренер Јанис Сферопулос учинио на клупи Црвене звезде, начину на који је господски представљао клуб на терену и ван њега, и на свему што је учинио да заједно подигнемо клуб на виши ниво.
Желимо му пуно среће, здравља и професионалних успјеха у наставку каријере.
Јанис Сферопулос ће освојеним трофејима, али и наградом коју је добио као најуспјешнији тренер наше црвено-бијеле породице (Спортског Друштва Црвена звезда) остати неизбрисив дио историје нашег клуба", наводе из Звезде.
