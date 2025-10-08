Logo

Звезда добила новог тренера?

08.10.2025

13:47

Звезда добила новог тренера?
Фото: Танјуг/АП

Кошаркаши Црвене звезде добиће новог тренера, а то ће бити Саша Обрадовић, незванично сазнаје Телеграф.

Јанис Сферопулос је послије три пораза на старту сезоне у прве три утакмице добио отказ, али ће највјероватније одрадити још и утакмицу у Истанбулу против Фенербахчеа, након чега ће бити бивши, без обзира на исход.

KK-Crvena-zvezda-290925

Кошарка

Шокантан пораз Звезде на старту АБА лиге

На клупу Звезде се враћа легенда Звезде, која је својевремено била и тренер, али тада све није прошло најбоље, а велики пех за Обрадовића је био и то што се све десило у вријеме корона вируса, па није имао подршку навијача.

(Телеграф.рс)

