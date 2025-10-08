Звезда добила новог тренера?

08.10.2025
13:47
Коментари:0
Кошаркаши Црвене звезде добиће новог тренера, а то ће бити Саша Обрадовић, незванично сазнаје Телеграф.
Јанис Сферопулос је послије три пораза на старту сезоне у прве три утакмице добио отказ, али ће највјероватније одрадити још и утакмицу у Истанбулу против Фенербахчеа, након чега ће бити бивши, без обзира на исход.
Кошарка
Шокантан пораз Звезде на старту АБА лиге
На клупу Звезде се враћа легенда Звезде, која је својевремено била и тренер, али тада све није прошло најбоље, а велики пех за Обрадовића је био и то што се све десило у вријеме корона вируса, па није имао подршку навијача.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму