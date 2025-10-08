Погледајте умијеће Богдана Богдановића са фудбалском лоптом

Извор:
Капитен кошаркашке репрезентације Србије Богдан Богдановић је као играч Лос Анђелес клиперса био гост на утакмици МЛС-а између ФК Лос Анђелеса и Атланте.
Док траје НБА предсезона и процес опоравка од повреде, Богдан Богдановић ужива у чарима Лос Анђелеса.
Са саиграчима Џејсоном Колинсом и Ивицом Зубцем је испратио меч фудбалског клуба Лос Анђелес на "БМО стадиону" у својству специјалног госта.
Европљани су се латили фудбалске лопте и показали колико могу да је пимплају, па се затим сјело у најближе редове током саме утакмице против гостију из Атланте, иначе града у ком је Богдановић провео пет година.
Коментари Богдановића и Колинса су снимани, а капитен Србије је истакао свој утисак како би у НБА лигу требало да се уведе жути картон.
