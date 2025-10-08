Један производ ће уклонити проблем црних мрља на силикону око каде "преко ноћи"

Извор:
08.10.2025
Плијесан у купатилу може изазвати црне мрље посебно на силикону око каде, а можете их се ријешити користећи само сирће које ћете оставити преко ноћи.
Црне мрље на силикону у вашем купатилу су вјероватно плијесан и могу бити узроковане повишеним нивоом влаге, недовољном циркулацијом зрака, органским остацима на површини (укључујући сапун, гел за туширање и шампон) и повишеним температурама.
Могу произвести неугодне мирисе, оштетити површине и потенцијално се проширити преко зидова, плафона и подова.
Уклањање црне плијесни са силиконских заптивача може бити изазовно, с обзиром на то колико је раст тврдоглав. Ипак, један трик који се дијели на друштвеним мрежама помоћи ће без много муке.
На захваћено подручје требате ставити мало сирћета, а преко њега памучни јастучић (може се користити и кухињски убрус) и оставити да одстоји преко ноћи.
Сирће садржи киселину која лако продире у плијесан и брзо елиминира споре. Такође има антимикробна својства која стварају неповољно окружење за бактерије, гљивице и плијесан, чиме се спречава њихов повратак.
Савјетује се да споменути трик практикујете једном седмично, јер дјелује брзо и спрјечава поновну појаву плијесни.
