Један производ ће уклонити проблем црних мрља на силикону око каде "преко ноћи"

Кликс

08.10.2025

12:32

Један производ ће уклонити проблем црних мрља на силикону око каде "преко ноћи"
Фото: Pixabay

Плијесан у купатилу може изазвати црне мрље посебно на силикону око каде, а можете их се ријешити користећи само сирће које ћете оставити преко ноћи.

Црне мрље на силикону у вашем купатилу су вјероватно плијесан и могу бити узроковане повишеним нивоом влаге, недовољном циркулацијом зрака, органским остацима на површини (укључујући сапун, гел за туширање и шампон) и повишеним температурама.

Могу произвести неугодне мирисе, оштетити површине и потенцијално се проширити преко зидова, плафона и подова.

Уклањање црне плијесни са силиконских заптивача може бити изазовно, с обзиром на то колико је раст тврдоглав. Ипак, један трик који се дијели на друштвеним мрежама помоћи ће без много муке.

cjevovod gasovod pixabay

Економија

ЈАНАФ добио дозволу за још седам дана

На захваћено подручје требате ставити мало сирћета, а преко њега памучни јастучић (може се користити и кухињски убрус) и оставити да одстоји преко ноћи.

Сирће садржи киселину која лако продире у плијесан и брзо елиминира споре. Такође има антимикробна својства која стварају неповољно окружење за бактерије, гљивице и плијесан, чиме се спречава њихов повратак.

Савјетује се да споменути трик практикујете једном седмично, јер дјелује брзо и спрјечава поновну појаву плијесни.

