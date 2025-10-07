Logo

Најједноставнији трик за скидање наљепница са тегли

Стаклене тегле су савршене за чување зимнице или декорацију, али скидање наљепница на њима може направити велики проблем.

Умјесто да користите скупа средства или се мучите сатима скидајући лијепак, постоји једноставан и јефтин трик који олакшава посао.

Рјешење је у обичном алкохолном сирћету, намирници која се већ налази у готово свакој кухињи.

Како примијенити методу с сирћетом

Натопите папирнати убрус или вату обичним сирћетом, прислоните их на наљепницу и оставите да дјелује најмање 15 минута, а многи препоручују и до 45 минута за сигурнији ефекат.

Након стајања наљепница би требало да лако склизне с површине; чак и ако остане љепљиви траг, довољно је опрати теглу топлом водом и детерџентом и лагано протрљати грубом страном сунђера како би се лијепак уклонио готово без напора.

Зашто је овај трик практичан? Алкохолно сирће је јефтина, често већ доступна намирница у домаћинству и не оставља јаке хемијске мирисе; метода не ствара неред и може се уклопити у свакодневно прање посуђа.

Коме се посебно исплати? Овај поступак је идеалан свима који желе поново да искористе тегле за зимницу, чување умака или декорацију, а притом желе да избјегну скупа средства за чишћење и дуго рибање.

Кратки савјет за најбоље резултате

Ако наљепница и даље не попушта, продужите вријеме деловања сирћета или поновите поступак.

При уклањању љепљивих остатака користите топлу воду и детерџент прије снажнијег рибања сунђером.

