Ана Ивановић открила рецепт за свој омиљени смути: Јутарња доза витамина и енергије

07.10.2025

08:27

Ана Ивановић открила рецепт за свој омиљени смути: Јутарња доза витамина и енергије
Направите зелени смути према рецепту Ане Ивановић за здравији почетак дана.

Некадашња прва тенисерка свијета, сада и мама три дечака и даље активно и редовно вјежба, а посвећена је и здравој исхрани. На свом Инстаграм профилу подијелила је са својим пратиоцима смути којим воли да започне дан.

Овај здрави зелени напитак обилује витаминима и влакнима, укусан је и одлична је идеја за доручак који можете и понијети на посао.

Потребно је:

зелене јабуке (можете користити Грени смит јабуке које се често користе у различитим комбинацијама за смутије)

ананас исјецкан на комадиће

једна шака бабy спанаћа

сок од пола лимете или лимуна

мало воде (можете додати и неколико коцкица леда за кремасији напитак)

Све блендајте док напитак не постане кремаст и уједначен.

Здравствене предности састојака

Ананас - Одличан је извор витамина Ц, који јача имунитет, подстиче производњу колагена и штити ћелије. Такође садржи и више од препоручене дневне дозе магнезијума, важног за здравље костију и добар метаболизам. Уз то, богат је влакнима, витаминима Б групе и минералима попут бакра, калијума и магнезијума, који доприносе енергији, здрављу нерава и мишићној функцији.

Јабуке - Садрже растворљива и нерастворљива влакна. Према Харварду, обе врсте влакана важне су за варење. Растворљива влакна успоравају варење, па се дуже осјећате сити, а такође помажу у контроли шећера у крви успоравајући варење глукозе, док нерастворљива влакна помажу у кретању хране кроз ваш пробавни систем, што је корисно за спречавање затвора и одржавање редовне пробаве, објашњава Харвард.

Шпинат - Добар је извор гвожђа, калцијума, витамина А, Ц и других витамина. Витамини А и Ц заслужни су за највећи дио здравствено корисних својстава шпината, а прво у низу је здравље кардиоваскуларног система.

Лимета - Помаже у чишћењу организма од токсина јер има алкализирајућа својства која позитивно утичу на рад јетре, главног органа за детоксикацију. Такође, лимета са својим алкализирајућим својствима, помаже у балансирању пХ вредности у тијелу, што позитивно утиче на вашу енергију и метаболизам.

(курир)

