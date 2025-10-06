Logo

Ријешите се несанице за само 2 минута уз помоћ овог трика

Извор:

Крстарица

06.10.2025

22:47

Коментари:

0
Спавање дјевојка сан кревет
Фото: Ivan Oboleninov/Pexels

Не можете да спавате? Овај војни трик рјешава несаницу за само 2 минута – пробајте вечерас.

Несаница може уништити ноћи, али постоји трик који војска користи већ деценијама да би војници спавали чак и у најхаотичнијим условима. Само 2 минута довољна су да тијело опусти мишиће, ум смири мисли и омогући миран сан. Ово није магија ово је метода са доказаним ефектом.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп најавио нове царине: Ево ко је на удару

Како војска ставља ум на паузу у 2 минута

Метод комбинује контролисано дисање, фокус на тијело и ментални визуелни сигнал. Почните тако што ћете опустити сваки дио тијела – од главе до стопала. Ритмично дисање активира парасимпатички нервни систем, природни „прекидач“ за тијело, што убрзо води до релаксације и спремности за сан.

Како се тијело полако опушта пред сан

Замислите себе у кревету: очи су тешке, мисли не престају да се врте. Удахните полако и издахните, док замишљате како сваки мишић тоне у кревет. Напетост нестаје, а тијело прелази у стање потпуне релаксације. Већ послijе 2 минута осјећате како се ум смирује и отвара пут сну.

KK-Crvena-zvezda-290925

Кошарка

Шокантан пораз Звезде на старту АБА лиге

Тајна која смирује мозак и ослобађа тијело

Војска користи овај трик јер смањује стрес и напетост готово тренутно. Научно гледано, ритмично дисање смањује кортизол, док ментална визуализација помаже мозгу да престане да анализира и пређе у стање сна. Ефекат? Миран сан, смирен ум и регенерисано тијело.

Кораци које можете примијенити одмах код куће

Лезите или сједите удобно и ослободите напетост у мишићима.

Удахните полако на 4 секунде, задржите дах 7 секунди, издахните 8 секунди.

Фокусирајте се на опуштање сваке групе мишића.

Policija Srbija

Хроника

Лопови упали у апотеку: Напали радницу и узели новац из касе

Визуализујте како ваше тијело тону у кревет и напетост нестаје.

Вјежбајте 2 минута и осјетите тренутну релаксацију.

Само 2 минута ове технике могу смирити ум и припремити тијело за квалитетан и миран сан. Пробајте вечерас и осјетите разлику.

Подијели:

Таг:

nesanica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У Русији ће се узгајати банане

Свијет

У Русији ће се узгајати банане

3 ч

0
Андреана Чекић уз Дарка Лазића: Пјевала бих му кад изађе из затвора

Сцена

Андреана Чекић уз Дарка Лазића: Пјевала бих му кад изађе из затвора

3 ч

0
Љубав загрљај море

Љубав и секс

Људи који остају заједно деценијама увијек практикују ових шест навика

3 ч

0
Апартман хотел соба просторија

Занимљивости

Љута звијер се ушуњала у хотел, па престравила туристе

4 ч

0

Више из рубрике

Из кухиње обавезно избаците једну ствар: Призива биједу и сиромаштво

Савјети

Из кухиње обавезно избаците једну ствар: Призива биједу и сиромаштво

4 ч

0
Како сачувати собне биљке од мраза током јесени и зиме?

Савјети

Како сачувати собне биљке од мраза током јесени и зиме?

5 ч

0
Радијатор гријање

Савјети

Ставите ово близу радијатора и имаћете топлији дом, а мањи рачун за струју

7 ч

0
Ево на који начин сушити веш у кући током хладног времена

Савјети

Ево на који начин сушити веш у кући током хладног времена

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Планиран бомбашки напад у Београду: Траг води до кавачког клана

22

59

Силоватељ, бјегунац из норвешког затвора, пронађен у БиХ

22

53

Судар три аутомобила на раскрсници у Бањалуци

22

53

Банке уводе нова правила: Циљ им је само један!

22

47

Ријешите се несанице за само 2 минута уз помоћ овог трика

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner