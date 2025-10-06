Logo

Лопови упали у апотеку: Напали радницу и узели новац из касе

06.10.2025

22:25

Лопови упали у апотеку: Напали радницу и узели новац из касе
Фото: Танјуг/АП

У једној апотеци на Старом граду у Београду, у суботу, 27. септембра, дошло је до разбојништва у ком су учествовале три непознате млађе особе, сазнаје Телеграф.

Једна од њих је физички напала и гурала радницу, друга је за то вријеме из касе узела новац, док је трећа чувала стражу.

У посљедње вријеме апотеке су те које се све чешће налазе на мети лопова млађе популације.

(Телеграф.рс)

