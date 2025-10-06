Logo

Љута звијер се ушуњала у хотел, па престравила туристе

Телеграф

06.10.2025

21:53

Апартман хотел соба просторија
Фото: Vecislavas Popa/Pexels

У понедјељак ујутро ухваћен је леопард који је успео да уђе у хотелски комплекс и да изазове панику међу гостима након што су га запослени затекли испред једне од соба на другом спрату хотела у Бандунгуу, једној од најпопуларнијих индонежанских туристичких дестинација. Бандунг је главни град Западне Јаве, најмногољудније индонжанске покрајине.

Управа хотела одмах је позвала ватрогасце, који су потом контактирали локалну агенцију за заштиту природе.

"Употребили смо средство за успављивање и око 10 сати ујутро леопарда смо изнијели из хотела" рекао је АФП-у Агус Арианто, шеф агенције за заштиту природе Западне Јаве.

Још крајем августа пријављено је да је леопард побјегао из зоолошког врта, од хотела удаљеног тек пет километара. Али Агус каже како ће бити потребно времена да се утврди да ли је ријеч о истој животињи, преноси Јутарњи.

Додао је како се "велика мачка тренутно полако враћа свијести" и да ће бити превезена на одјељење за заштиту животиња на посматрање.

У Индонезији су последњих година учестали слични инциденти с дивљим животињама одбјеглим из зоолошког врта.

Године 2021. из зоолошког врта у Сингкавангу, у Западном Калимантану побјегла су два бенгалска тигра након што је вишедневна обилна киша направила рупу близу ограђеног простора у коме су боравили.

Тада су близу њиховог кавеза пронађени мртви 47-годишњи чувар зоолошког врта и још неколико животиња. Један тигар је на крају убијен, а другог су успјели да ухвате живог.

ChatGPT

Наука и технологија

ChatGPT постаје друштвена мрежа

Индонежански зоолошки вртови већ су неко вријеме под истрагом. Наиме, управе неких међу њима оптужене су за окрутност према животињама и слабо придржавање сигурносних стандарда.

(Телеграф.рс)

leopard

