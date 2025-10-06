Logo

Крај октобра доноси неочекивани новац за ова два знака

Извор:

Крстарица

06.10.2025

20:52

Коментари:

0
Крај октобра доноси неочекивани новац за ова два знака
Фото: Pixabay

Према астролошким прогнозама, два знака хороскопа ће доживјети изненадни финансијски бољитак крајем октобра.

Ријеч је о Шкорпијама и Биковима, којима звијезде доносе прилике за зараду које се једноставно не пропуштају. Космичка енергија се концентрише на поље материјалног, отварајући врата за приливе новца о којима су до сада могли само да сањају.

Dmitrij Medvedev

Свијет

Медведев о паду француске Владе: Макрон је само "бриљантан адвокат Кијева"

Јесен је вријеме промјена, не само у природи, већ и у нашим животима. Док лишће мијења боје и полако опада, тако се и наша енергија мијења. Неки осјећају налет креативности, други се повлаче у себе, а трећи – трећи добијају неочекиване поклоне од судбине. Управо таква срећа се смијеши за два хороскопска знака овог октобра. Астролози кажу да су планете у таквом положају да стварају савршену олују за финансијски успјех.

Да ли сте и ви међу срећницима?

Шкорпија – Моћ интуиције доноси богатство

Шкорпије, припремите се! Сунце улази у ваш знак, што доноси невјероватан прилив енергије и самопоуздања. Ваша већ ионако моћна интуиција сада ради пуном паром и непогрешиво вас води ка правим одлукама. Ово је период када треба да слушате свој унутрашњи глас, посебно када су финансије у питању. Можда се појави изненадна прилика за инвестицију, понуда за посао са стране или чак вијест о насљедству. Не плашите се ризика, јер су звијезде на вашој страни. Ваша способност да видите испод површине сада је ваш најјачи адут – искористите га да препознате прилику коју други не виде.

илу-вјештачка интелигенција-01102025

Наука и технологија

Стигло језиво упозорење: АИ може постати опасна, играмо се са сопственим уништењем

Бик – Стрпљење и труд се коначно исплаћују

Бикови, познати сте по својој упорности и стрпљењу. Често радите напорно и чекате да резултати дођу. Па, вријеме чекања је прошло! Енергија Шкорпије, вашег супротног знака, директно утиче на ваше поље партнерства и финансија. То значи да новац може доћи преко других људи – било кроз пословни партнерски однос, повишицу коју сте одавно заслужили или чак неочекивани поклон од вољене особе. Сав ваш труд из претходног периода сада долази на наплату, и то са каматом. Немојте се изненадити ако вам се отворе врата за која сте мислили да су заувијек затворена. Вријеме је да уберете плодове свог рада.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

astrologija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Како сачувати собне биљке од мраза током јесени и зиме?

Савјети

Како сачувати собне биљке од мраза током јесени и зиме?

2 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин

Свијет

Разговор два лидера: Ево шта је Путин рекао Нетанијахуу

2 ч

0
Дарко Лазић открио шта се дешавало прије несреће: ''Био сам бијесан..''

Сцена

Дарко Лазић открио шта се дешавало прије несреће: ''Био сам бијесан..''

2 ч

1
Умро легендарни Тони Паркер

Кошарка

Умро легендарни Тони Паркер

2 ч

0

Више из рубрике

Млада незгоду на свадби претворила у свој тријумф

Занимљивости

Млада незгоду на свадби претворила у свој тријумф

4 ч

0
Moda žena djevojka

Занимљивости

Рођени у овим знаковима Зодијака највише пазе на свој изглед

5 ч

0
Евро паре новац

Занимљивости

Ова 4 знака ће пливати у парама у наредним данима

6 ч

0
Пун Мјесец

Занимљивости

Стиже први пун Мјесец ове јесени и доноси огромне промјене за 4 знака

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

36

Трамп најавио нове царине: Ево ко је на удару

22

33

Шокантан пораз Звезде на старту АБА лиге

22

25

Лопови упали у апотеку: Напали радницу и узели новац из касе

22

25

У Русији ће се узгајати банане

22

09

Андреана Чекић уз Дарка Лазића: Пјевала бих му кад изађе из затвора

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner