Дарко Лазић открио шта се дешавало прије несреће: ''Био сам бијесан..''

Дарко Лазић данас прославља први рођендан кћерки Срни коју је добио у другом браку са Катарином Лазић.
Ипак, пјевач се осврнуо и на незгоду коју је недавно изазвао.
- Свако ко је рекао нешто за мене након удеса, рекао је за моје добро. Нико ме није пљунуо, сви су ме критиковали за моје добро. Са свим колегама имам добар однос, тако да нисам то схватио на негативан начин. Неки су паметовали са изјавама, али не замјерам ни то - рекао је Дарко и додао:
- Највише су ме погодила нагађања да смо се Катарина и ја посвађали саобраћајне незгоде. Истина је да сам се био разбјеснио, али не на Каћу, већ због неких других ствари које сада нису битне. Мислим да не постоји сила на овом свијету која може да покида љубав између Каће и мене. Иако дође до тога, посвађамо се код куће.
