Ово је најслушанија пјесма на Гранду: Пјевач већ десет година има хит који је оборио све рекорде

06.10.2025
12:35
Коментари:0
Никада не бисте погодили који је најслушанији хит на званичном каналу Гранд продукције, а власник пјесме је један од побједника Звезда Гранда.
Пјевач Амар Гиле Јашарспахић, који се прославио у "Звездама Гранда", има најслушанији хит на Јутјуб каналу "Гранд продукције".
Наиме, на званичном Јутјуб каналу "Гранда" налазе се бројни хитови које пјевају наше звијезде, али један се налази на трону већ пуних десет година.
У питању је пјесма "Прекасно" коју пјева Амар Гиле и која на Јутјубу броји скоро 70 милиона прегледа.
На другом мјесту се налази пјесма "Црно и златно" коју пјева Сека Алексић, а на трећем мјесту је Пеђа Меденица са хитом "Не тражи ме".
Подсјетимо, недавно се Амар Гиле Јашарспахић нашао у центру пажње након што су се појавиле информације да је доживио саобраћајну несрећу код Какња.
Након што је један од његових сарадника потврдио да се удес догодио, убрзо се огласио и пјевач, међутим, он демантује да се све догодило како се прича.
– Поздрав свима. Налазим се у Какњу. Никаквог удеса није било, све су то лажне објаве. У Сребренику је отказан концерт ради здравствених проблема. Ништа није страшно, све ће бити добро – рекао је Гиле.
