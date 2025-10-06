Logo

Скандал на концерту Дуе Липе: Мушкарац је покушао ухватити, реаговало обезбјеђење

06.10.2025

10:08

Фото: Instagram

Контроверзна Дуа Лупа током наступа пришла је првом реду и загрлила једног обожаваоца који је убрзо спустио руку на њену задњицу.

Пјевачица Дуа Липа недавно је одржала концерт у Лос Анђелесу, гдје је забиљежен непријатан тренутак током њеног сусрета са публиком. Иако је жељела да се приближи фановима и са некима чак и фотографисала, један мушкарац из публике својим потезом покварио је тај моменат.

Фан је непримјерено додирнуо

Дуа је током наступа пришла првом реду и загрлила једног обожаваоца. У почетку је све дјеловало пријатељски, а онда је мушкарац ставио руку на њена леђа, а је затим руку спустио ниже, према њеној задњици. На сву срећу, њени обезбјеђење је брзо реаговало — одмах су макли његову руку и заштитили пјевачицу.

Снимак изазвао лавину реакција

Видео инцидента убрзо се проширио друштвеним мрежама и постао виралан, изазвавши лавину негативних коментара на рачун понашања мушкарца.

"Од овога ми се дословно окрене желудац… Дуа се само покушава приближити фановима, а неки то схвате на најгори могући начин. Мрзим такве људе", написала је корисница која је прва подијелила снимак на платформи X (бивши Твитер).

Коментари су наставили да се нижу: "Мрзим овакве чудаке", "Како одвратан мушкарац", "Славне особе се не могу физички приближити обожаваоцима без ризика од физичког или сексуалног узнемиравања. Ово је стварно узнемирујуће", "Ово је застрашујуће и без поштовања".

14

16

Још једна мистериозна смрт у Русији: Вјачеслав Леонтјев пао са балкона

14

12

Огласио се Кремљ о ситуацији са дроновима у Европи: "Чудно"

14

02

Пет најбољих тенисера икада – у избору Роџера Федерера

13

54

Ситуација у Француској се не смирује: "Емануеле, распусти скупштину"

13

51

Двије рођене сестре се удале за два рођена брата: Под истим кровом су заједно више од 30 година

