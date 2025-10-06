Скандал на концерту Дуе Липе: Мушкарац је покушао ухватити, реаговало обезбјеђење

06.10.2025
Контроверзна Дуа Лупа током наступа пришла је првом реду и загрлила једног обожаваоца који је убрзо спустио руку на њену задњицу.
Пјевачица Дуа Липа недавно је одржала концерт у Лос Анђелесу, гдје је забиљежен непријатан тренутак током њеног сусрета са публиком. Иако је жељела да се приближи фановима и са некима чак и фотографисала, један мушкарац из публике својим потезом покварио је тај моменат.
Дуа је током наступа пришла првом реду и загрлила једног обожаваоца. У почетку је све дјеловало пријатељски, а онда је мушкарац ставио руку на њена леђа, а је затим руку спустио ниже, према њеној задњици. На сву срећу, њени обезбјеђење је брзо реаговало — одмах су макли његову руку и заштитили пјевачицу.
Видео инцидента убрзо се проширио друштвеним мрежама и постао виралан, изазвавши лавину негативних коментара на рачун понашања мушкарца.
this makes me feel sick to my stomach… dua tryna be closer to fans and people taking it to weird levels… i hate people pic.twitter.com/2OQdaSvyR7— sam 🌊 (@tkowdeluxe) October 5, 2025
"Од овога ми се дословно окрене желудац… Дуа се само покушава приближити фановима, а неки то схвате на најгори могући начин. Мрзим такве људе", написала је корисница која је прва подијелила снимак на платформи X (бивши Твитер).
Коментари су наставили да се нижу: "Мрзим овакве чудаке", "Како одвратан мушкарац", "Славне особе се не могу физички приближити обожаваоцима без ризика од физичког или сексуалног узнемиравања. Ово је стварно узнемирујуће", "Ово је застрашујуће и без поштовања".
