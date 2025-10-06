Logo

06.10.2025

20:17

Умро легендарни Тони Паркер
Тужне вести стижу из свијета кошарке, гдје је преминуо Тони Паркер Сениор, отац легендарног Тонија Паркера који је четири пута освајао НБА прстен, док је постао и жива легенда Сан Антонио Спарса. Његов отац је преминуо у 70. години, објавили су свјетски медији.

Тони Паркер Сениор је био радо виђен гост у НБА лиги, али и француској кошарци, којој је могао да помогне.

Он је иначе из Чикага, гдје је похађао лојола Универзитет од 1973. до 1977. године, а потом се професионално бавио кошарком у Холаднији, Белгији и Француској, гдје је играо за Денејн, Руен и Дијепе. Иако никад није играо у Првој двиизији у Француској, помагао је кошарци.

Danil Medvedev

Тенис

Медведев изборио пласман у осмину финала Мастерса

Његов син, Сем Тони Паркер је често свог оца описивао као свог идола, од његових првих корака, па све до НБА успјеха. У једној изјави је рекао да је он био и надахнуће за њега.

Открио је и отац да никад није "тјерао" сина да игра кошарку.

"Никад га нисам форсирао. Не верујем у то. Имам три сина, пустио сам их да одрасту, дао сам слободу да бирају шта желе да раде. Тони је одабрао кошарку. Није то урадио све док није видио Мајкла Џордана, тада се одлучио за кошарку пре фудбала", причао је својевремено Тони Паркер Сениор.

(Телеграф.рс)

