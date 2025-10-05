Муринен најављује спектакл: Летjеће флаше по Арени када закуцам

05.10.2025
09:05
Коментари:0
Нови кошаркаш Партизана Мика Муринен дао је први велики интервју по доласку међу црно-бијеле, у ком је између осталог рекао да једва чека да изађе на терен.
Његов долазак у Београд изазвао је велики "хајп" међу навијачима.
"Добио сам поруке од навијача, али не могу да кажем да сам пратио шта се дешава на друштвеним мрежама. Једноставно, потписао сам уговор, дошао у Београд и кренуо да радим", рекао је Муринен за Mozzart sport.
Упитан је да објасни како је изгледао процес доласка у Партизан.
"Све се десило после Евробаскета, тачније када сам се вратио у Финску. Мој агент ми је рекао да је Партизан заинтересован. Ту је све почело. Имао сам неколико опција које сам разматрао – да ли да се вратим у средњу школу у САД, било је и понуда из других лига, али сам на крају завршио овдје", рекао је Финац и додатно објаснио овакву одлуку.
"Овдје ћу, без икакве дилеме, више напредовати него да сам остао у САД у средњој школи. Тако сам размишљао. Овдје ћу се боље припремити за колеџ и НБА лигу. Имам најбољег тренера свих времена, сјајне саиграче. Главни циљ ми је да учим и напредујем. Играћу Евролигу и очекујем тешке утакмице".
Причао је и како му се чини тим Жељка Обрадовића.
"Имамо добру енергију и хемију. То сам одмах осјетио и то је веома битно. Чини ми се да се сви стварно добро слажу у свлачионици", истакао је млади кошаркаш.
Пажњу српске јавности изазавао је на Евробаскету, посебно у дуелу са Србијом.
"Дефинитивно против Србије ми је омиљена утакмица. Велика побједа. Било је баш добро. Искрено, очекивао сам да можемо да побиједимо. Увијек вјерујем у свој тим. У сваку утакмицу улазим са циљем да побиједим, без обзира на противника".
Да ли ти је закуцавање против Србије најупадљивији тренутак турнира?
"Не, двије тројке заредом! То ми је омиљени детаљ. Добро сам се осјећао – то је мој посао".
Шта очекујеш да се деси када први пут закуцаш пред пуним трибинама у Београду?
"Хмм... летјеће флаше воде по паркету", завршио је разговор самоувјерени Финац.
Најновије
Најчитаније
12
48
12
41
12
30
12
27
12
21
Тренутно на програму