Овај рецепт за зимницу сви траже: Чим се тегла отвори - одмах све нестаје!

07.10.2025
07:52
Ако тражите зимницу која ће оборити с ногу и заузети почасно мјесто на свакој трпези, паприка у сенфу је прави избор.
Комбинација слатке паприке, ароматичног сенфа и зачина ствара мирисну, пикантну и кремасту зимницу која ће свако јело, а посебно месо, претворити у праву гозбу. Лако се припрема, а њен богат укус одушевљава сваког ко је проба.
Састојци:
4 кг меснате црвене паприке
1 л воде
300 мл алкохолног сирћета
3 кашике шећера
3 кашике соли
4 ловорова листа
1 кашика бибера у зрну
5 г Ц конзерванса
4 чена бијелог лука
600 г сенфа
500 мл уља
1. Кување маринаде
У већу шерпу сипајте воду, сирће, шећер, со, бибер у зрну, ловоров лист и конзерванс. Ставите на шпорет и пустите да проври, како би се сви укуси спојили.
2. Додавање паприка
Паприке очистите од семена и исјецкајте на траке. Убаците их у кипућу маринаду. Ако шерпа није довољно велика, додајте паприке у двије туре – прво половину, сачекајте да омекшају и спадну, па затим додајте остатак. Кувајте укупно око 30 минута уз повремено мијешање. Након кувања, паприке оциједите.
3. Припрема сенфа
У посебној посуди умутите сенф, уље и ситно исјецкан бијели лук. Мјешавину додајте у топле паприке (идеална температура око 60–70°Ц) и добро измјешајте да се укуси сједине.
4. Пуњење тегли
Док су паприке још вруће, сипајте их у стерилне, загријане тегле. Напуните до врха, затворите поклопцима и кратко окрените наопако како би се створио вакум.
5. Стерилизација
Тегле ставите у топлу рерну (80°Ц) око 20 минута, затим угасите рерну и оставите их унутра да се постепено хладе.
Бирајте меснате и чврсте паприке, најбоље црвене бабуре.
Сенф прилагодите укусу – можете користити благи или љути, зависно од преференција.
Тегле добро стерилишите како би зимница била дуготрајна и безбједна за чување.
Паприка у сенфу је зимница која никога не оставља равнодушним. Лако се припрема, а богат, ароматичан укус чини је незаобилазном сваке године. Послужите је уз месо, роштиљ, кувана јела или као додатак сиру и хљебу – увек ће одушевити госте и укућане.
(Она.рс)
