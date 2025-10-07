Logo

Овај рецепт за зимницу сви траже: Чим се тегла отвори - одмах све нестаје!

07.10.2025

07:52

Зимница
Ако тражите зимницу која ће оборити с ногу и заузети почасно мјесто на свакој трпези, паприка у сенфу је прави избор.

Комбинација слатке паприке, ароматичног сенфа и зачина ствара мирисну, пикантну и кремасту зимницу која ће свако јело, а посебно месо, претворити у праву гозбу. Лако се припрема, а њен богат укус одушевљава сваког ко је проба.

Састојци:

4 кг меснате црвене паприке

1 л воде

300 мл алкохолног сирћета

3 кашике шећера

3 кашике соли

4 ловорова листа

1 кашика бибера у зрну

5 г Ц конзерванса

4 чена бијелог лука

600 г сенфа

500 мл уља

Припрема

1. Кување маринаде

У већу шерпу сипајте воду, сирће, шећер, со, бибер у зрну, ловоров лист и конзерванс. Ставите на шпорет и пустите да проври, како би се сви укуси спојили.

2. Додавање паприка

Паприке очистите од семена и исјецкајте на траке. Убаците их у кипућу маринаду. Ако шерпа није довољно велика, додајте паприке у двије туре – прво половину, сачекајте да омекшају и спадну, па затим додајте остатак. Кувајте укупно око 30 минута уз повремено мијешање. Након кувања, паприке оциједите.

3. Припрема сенфа

У посебној посуди умутите сенф, уље и ситно исјецкан бијели лук. Мјешавину додајте у топле паприке (идеална температура око 60–70°Ц) и добро измјешајте да се укуси сједине.

4. Пуњење тегли

Док су паприке још вруће, сипајте их у стерилне, загријане тегле. Напуните до врха, затворите поклопцима и кратко окрените наопако како би се створио вакум.

5. Стерилизација

Тегле ставите у топлу рерну (80°Ц) око 20 минута, затим угасите рерну и оставите их унутра да се постепено хладе.

Савјети за савршену зимницу

Бирајте меснате и чврсте паприке, најбоље црвене бабуре.

Сенф прилагодите укусу – можете користити благи или љути, зависно од преференција.

Тегле добро стерилишите како би зимница била дуготрајна и безбједна за чување.

Паприка у сенфу је зимница која никога не оставља равнодушним. Лако се припрема, а богат, ароматичан укус чини је незаобилазном сваке године. Послужите је уз месо, роштиљ, кувана јела или као додатак сиру и хљебу – увек ће одушевити госте и укућане.

(Она.рс)

Рецепт

Зимница

