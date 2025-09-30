Logo

Очистите паприке са овим производом и остаће свјеже до мјесец дана

30.09.2025

14:56

Очистите паприке са овим производом и остаће свјеже до мјесец дана

Одржавање свјежине паприка што је дуже могуће зависи од начина на који се чувају, а стручњак за складиштење хране подијелио је једноставан трик како би трајале остале свјеже и седмицама.

Као и бројне врсте поврћа попут цијелих краставаца, листова салате и свјежег парадајза, паприке имају ограничен рок трајања, што чини правилно складиштење хране кључним за очување њихове свјежине.

ustavni sud srpske

Република Српска

Уставни суд Српске у петак о бошњачком вету о референдуму

Иако их многи људи једноставно ставе на полицу фрижидера без пуно размишљања, ово осјетљиво поврће захтијева више од само хладног окружења.

Према ријечима стручњакиње за складиштење хране Ами из компаније The Cross Legacy, тајна да паприке "трају још дуже" лежи у начину на који их припремате за фрижидер.

Прање и припрема паприка за правилно складиштење не траје дуго и не захтијева пуно посебних, тешко доступних састојака. У овом случају, биће вам потребно сирће.

За ову методу, почните с набавком врло велике посуде. Мора бити довољно велика да у њу стане 10 шољица воде, паприке и једна четвртина шољице бијелог сирћета.

Ректорат, Универзитет у Бањој Луци

Друштво

Сутра почиње нова академска година, велико интересовање на свим факултетима

Помијешајте воду и сирће у здјели и ставите паприке на двије минуте. Обавезно поставите тајмер за ово јер можете превише намочити производе.

Након тога, извадите паприке из воде и ставите их на убрус или крпу да се суше неколико сати, повремено окрећући како бисте били сигурни да се свака страна потпуно осуши.

Како бисте паприке складиштили и продужили им вијек трајања, прије него што их ставите у фрижидер, провјерите јесу ли потпуно суве.

Акција Фирма -заплијењена вриједна имовина

Хроника

Акција ”Фирма”: Одузето 300.000 КМ и осам скупоцјених возила!

Одређене врсте воћа и поврћа осјетљивије су када је ријеч о прању и сушењу, али праћење и постављање тајмера изврсне су навике које треба развити ако желите осигурати да метода исправно функционише и да не завршите с поквареним производима.

