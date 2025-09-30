Очистите паприке са овим производом и остаће свјеже до мјесец дана

30.09.2025
Одржавање свјежине паприка што је дуже могуће зависи од начина на који се чувају, а стручњак за складиштење хране подијелио је једноставан трик како би трајале остале свјеже и седмицама.
Као и бројне врсте поврћа попут цијелих краставаца, листова салате и свјежег парадајза, паприке имају ограничен рок трајања, што чини правилно складиштење хране кључним за очување њихове свјежине.
Иако их многи људи једноставно ставе на полицу фрижидера без пуно размишљања, ово осјетљиво поврће захтијева више од само хладног окружења.
Према ријечима стручњакиње за складиштење хране Ами из компаније The Cross Legacy, тајна да паприке "трају још дуже" лежи у начину на који их припремате за фрижидер.
Прање и припрема паприка за правилно складиштење не траје дуго и не захтијева пуно посебних, тешко доступних састојака. У овом случају, биће вам потребно сирће.
За ову методу, почните с набавком врло велике посуде. Мора бити довољно велика да у њу стане 10 шољица воде, паприке и једна четвртина шољице бијелог сирћета.
Помијешајте воду и сирће у здјели и ставите паприке на двије минуте. Обавезно поставите тајмер за ово јер можете превише намочити производе.
Након тога, извадите паприке из воде и ставите их на убрус или крпу да се суше неколико сати, повремено окрећући како бисте били сигурни да се свака страна потпуно осуши.
Како бисте паприке складиштили и продужили им вијек трајања, прије него што их ставите у фрижидер, провјерите јесу ли потпуно суве.
Одређене врсте воћа и поврћа осјетљивије су када је ријеч о прању и сушењу, али праћење и постављање тајмера изврсне су навике које треба развити ако желите осигурати да метода исправно функционише и да не завршите с поквареним производима.
