Очистите ова три уређаја и рачун за струју ће бити пуно мањи

Извор:

Курир

30.09.2025

09:30

прање суђа кухиња
Фото: MART PRODUCTION/Pexels

Како се ове зиме поново очекује пораст цијена енергије, додатно оптерећујући кућне буџете у Великој Британији, стручњаци позивају породице да предузму једноставне кораке за смањење потрошње енергије, почевши од чишћења најважнијих кућних уређаја.

Салах Сун, руководилац управљања производима у Беко УК, произвођачу кућних апарата попут сушилица веша, наглашава важност редовног одржавања.

Редовно одржавање

"Одржавање није само за продужење вијека трајања уређаја,“ рекао је Сун. „Чисти филтери, уклоњен каменац са грејних елемената и добро одржавани заптивни дијелови врата могу помоћи у смањењу потрошње енергије у домаћинству.“

Стварање једноставних рутина може донијети значајне уштеде. Препоручује се чишћење филтера машине за прање веша сваких шест до осам недјеља, пражњење сакупљача длачица у сушилици послије сваке употребе и чишћење филтера машине за прање судова једном мјесечно, пише Еxпресс.цо.ук.

Наводно раде ефикасније

Ове мале мјере помажу уређајима да раде ефикасније, што с временом смањује потрошњу енергије и рачуне. Уз редовно одржавање, начин кориштења уређаја такође утиче на енергетску ефикасност. Преоптерећење или недовољно пуњење машине за прање веша, машине за прање судова и сушилице може смањити перформансе и повећати потрошњу енергије.

"Преоптерећивање уређаја приморава их да раде јаче, троше више енергије и често дају лошије резултате,“ објашњава Сун. „С друге стране, покретање полупразних циклуса такође је расипање енергије и воде. Проналажење оптималне количине веша у бубњу или посуђа у машини за судове повећава ефикасност, а истовремено обезбјеђује најбољи учинак.“

Водите рачуна о оптерећењу

За машине за прање веша препоручује се пуњење бубња до отприлике три четвртине капацитета како би се одјећа могла слободно кретати. Машине за судове треба да буду потпуно напуњене, али не претрпане, како би вода могла ефикасно да циркулише. За мање количине веша или судова, ако је доступно, користи се програм за полупуни циклус. Сушилице најбоље раде са полупуним или до три четвртине пуним бубњем.

Регулатор енергије Офгем процјењује да просјечно британско домаћинство годишње троши око 2.700 кWх електричне енергије, а тренутна цијена према ограничењу цијена енергије износи 26,35 пенија по кWх у периоду од 1. октобра до 31. децембра.

Фокусирањем на одржавање уређаја и ефикасно коришћење, домаћинства могу смањити потрошњу енергије, уштедјети новац и одржати уређаје у оптималном стању, а истовремено смањити притисак због растућих рачуна за струју ове зиме.

