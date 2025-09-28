Logo

Тако сочна, али само због тајног састојка: Најмекша пита од бундеве

Извор:

Б92

28.09.2025

17:11

Коментари:

0
Тако сочна, али само због тајног састојка: Најмекша пита од бундеве
Фото: pexels/cottonbro studio

Припремите сочну и ароматичну питу од бундеве која ће вас вратити у дјетињство.

Све што вам треба је један посебан трик – додатак цимета и мускатног орашчића који ће јој дати топлину јесени.

Овај рецепт за питу од бундеве је савршен спој једноставности и богатог укуса. Мекана, мирисна, са благим нотама зачина – слатка пита ће освојити укућане, а мирис печења ће претворити ваш дом у праву јесењу оазу. Идеална је уз шољу топлог чаја или кафе, али и као десерт послије породичног ручка.

Састојци:

- 1 кг бундеве (огуљене и очишћене)

- 200 г шећера

- 200 мл павлаке за кување

- 3 јајета

- 1 паковање лиснатог теста (око 400 г)

- 2 кашичице мљевеног цимета

- 1 кашичица мљевеног мускатног орашчића

- прстохват соли

- шећер у праху за посипање (опционо)

Припрема:

1. корак: Припрема бундеве

Огулите и очистите бундеву, исјеците је на коцкице. Ставите је у шерпу са мало воде и динстајте док не омекша, око 15 минута. Када је скувана, изгњечите је у пире.

2. корак: Припрема фила

Дарко-Лазић-270925

Сцена

Супруга Дарка Лазића дала ултиматум пјевачу: Ако одбије, слиједи развод

У већој чинији умутите јаја са шећером. Додајте пире од бундеве, павлаку, цимет, мускатни орашчић и прстохват соли. Све добро сједините док не добијете глатку смјесу.

3. корак: Припрема коре

Развуците лиснато тијесто и обложите њиме плех за печење. Вишак тијеста одрежите и сачувајте за декорацију пите.

4. корак: Пуњење пите

Сипајте фил од бундеве у припремљено тесто и поравнајте га. По жељи украсите остацима коре у облику трака или листа.

5. корак: Печење

Питу ставите у претходно загрејану рерну на 180°C и пеците 45-50 минута, док кора не добије златно-смеђу боју.

6. корак: Сервирање

Пустите питу да се охлади барем 15 минута прије сјечења. Посипајте је шећером у праху прије сервирања.

(б92)

Подијели:

Тагови:

recepti

pita

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бранко Блануша, кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима

Република Српска

Прво обраћање Бранка Блануше, кандидата СДС-а на изборима

2 ч

0
Турски држављанин ухапшен по Интерполовој потјерници у Црној Гори

Регион

Турски држављанин ухапшен по Интерполовој потјерници у Црној Гори

2 ч

0
Виктор Орбан одбио захтјев Доналда Трампа

Свијет

Виктор Орбан одбио захтјев Доналда Трампа

2 ч

0
Путовање

Занимљивости

Како су Американке завршиле у БиХ умјесто у Дубровнику: Мислиле да је иста држава

2 ч

0

Више из рубрике

Влага прозор стакло

Савјети

Ова јесења навика може бити веома штетна: Влага и буђ се створе у просторији за час

2 ч

0
Како правилно замрзнути поврће за зиму?

Савјети

Како правилно замрзнути поврће за зиму?

5 ч

0
Ово цвијеће најдуже траје у вази: Биће свјеже и недјељама касније

Савјети

Ово цвијеће најдуже траје у вази: Биће свјеже и недјељама касније

16 ч

0
Радијатор гријање

Савјети

Трик од само 3КМ који вам може смањити рачун за гријање

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

01

Тежи удес у Српској: Возило избјегавало пса, у једном ауту била трудница

18

57

Централне вијести, 28.09.2025.

18

49

Лопов упао у кућу, пред очима мајке дјечаку (5) ашовом одрубио главу

18

45

Ватрогасци пронашли тијело жене у стану који је изгорио: Цигарета изазвала пожар?

18

45

Аутом се закуцао у стуб у бх. граду, возило готово преполовљено

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner