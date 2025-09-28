Тако сочна, али само због тајног састојка: Најмекша пита од бундеве

Извор:
Б92
28.09.2025
17:11
Коментари:0
Припремите сочну и ароматичну питу од бундеве која ће вас вратити у дјетињство.
Све што вам треба је један посебан трик – додатак цимета и мускатног орашчића који ће јој дати топлину јесени.
Овај рецепт за питу од бундеве је савршен спој једноставности и богатог укуса. Мекана, мирисна, са благим нотама зачина – слатка пита ће освојити укућане, а мирис печења ће претворити ваш дом у праву јесењу оазу. Идеална је уз шољу топлог чаја или кафе, али и као десерт послије породичног ручка.
Састојци:
- 1 кг бундеве (огуљене и очишћене)
- 200 г шећера
- 200 мл павлаке за кување
- 3 јајета
- 1 паковање лиснатог теста (око 400 г)
- 2 кашичице мљевеног цимета
- 1 кашичица мљевеног мускатног орашчића
- прстохват соли
- шећер у праху за посипање (опционо)
Припрема:
1. корак: Припрема бундеве
Огулите и очистите бундеву, исјеците је на коцкице. Ставите је у шерпу са мало воде и динстајте док не омекша, око 15 минута. Када је скувана, изгњечите је у пире.
2. корак: Припрема фила
Сцена
Супруга Дарка Лазића дала ултиматум пјевачу: Ако одбије, слиједи развод
У већој чинији умутите јаја са шећером. Додајте пире од бундеве, павлаку, цимет, мускатни орашчић и прстохват соли. Све добро сједините док не добијете глатку смјесу.
3. корак: Припрема коре
Развуците лиснато тијесто и обложите њиме плех за печење. Вишак тијеста одрежите и сачувајте за декорацију пите.
4. корак: Пуњење пите
Сипајте фил од бундеве у припремљено тесто и поравнајте га. По жељи украсите остацима коре у облику трака или листа.
5. корак: Печење
Питу ставите у претходно загрејану рерну на 180°C и пеците 45-50 минута, док кора не добије златно-смеђу боју.
6. корак: Сервирање
Пустите питу да се охлади барем 15 минута прије сјечења. Посипајте је шећером у праху прије сервирања.
(б92)
Република Српска
2 ч0
Регион
2 ч0
Свијет
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Савјети
2 ч0
Савјети
5 ч0
Савјети
16 ч0
Савјети
23 ч0
Најновије
Најчитаније
19
01
18
57
18
49
18
45
18
45
Тренутно на програму