Logo

Прво обраћање Бранка Блануше, кандидата СДС-а на изборима

Извор:

Агенције

28.09.2025

17:02

Коментари:

0
Бранко Блануша, кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима
Фото: АТВ

Бранко Блануша, професор на Електротехничком факултету у Бањалуци, званично је предложен за кандидата на пријевременим предсједничким изборима испред СДС-а.

"Велика ми је част што ме управо СДС предложила за предсједника, али то није само част него и обавеза и одговорност да грађанима представимо све што се очекује да ће се урадити и шта се треба урадити. Очекујем подршку свих опозиционих странака и да ће оне имати једног кандидата", рекао је Блануша.

tramp orban tanjugap

Свијет

Виктор Орбан одбио захтјев Доналда Трампа

Истакао је да је обичан грађанин који дијели свакодневицу са свим грађанима у Републици Српској, наводећи да су патриоте сви они који живе овдје.

Поред Блануше, на конференцији након сједнице у Бањој Луци, присутним новинарима се обратио и в.д. предсједника СДС-а Јовица Радуловић.

"Одржали смо сједницу са важном темом а то је прије свега учешће на пријевременим изборима, донијели смо једногласну одлуку да изађемо на изборе и да имамо свог кандидата", казао је Радуловић.

Поручио је да се пред бирачима у Републици Српској налази најлакши избор је је Блануша потпуни отклон од политике коју проводи СНСД.

Главни одбор СДС-а

Република Српска

СДС одабрао кандидата за пријевремене предсједничке изборе

"Позивамо ПДП, Листу за правду и ред, Народни фронт, странку Игора Радојичића да у наредних 10 дана заједнички стану и подрже нашег кандидата", истакао је он.

Подијели:

Тагови:

Бранко Блануша

СДС

izbori

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Турски држављанин ухапшен по Интерполовој потјерници у Црној Гори

Регион

Турски држављанин ухапшен по Интерполовој потјерници у Црној Гори

20 мин

0
Путовање

Занимљивости

Како су Американке завршиле у БиХ умјесто у Дубровнику: Мислиле да је иста држава

27 мин

0
Невријеме у Хрватској, у Дубровнику снимљена пијавица

Регион

Невријеме у дијеловима Хрватске - снимљена пијавица

29 мин

0
Посљедице напада на Кијев

Свијет

Стотине дронова и ракета се сручило на Украјину, Пољска дигла авионе

35 мин

0

Више из рубрике

Ковачевић: СДС и опозиција нису тражили кандидата за предсједника, већ појединца спремног да изборе изгуби

Република Српска

Ковачевић: СДС и опозиција нису тражили кандидата за предсједника, већ појединца спремног да изборе изгуби

1 ч

0
Главни одбор СДС-а

Република Српска

СДС одабрао кандидата за пријевремене предсједничке изборе

2 ч

5
Додик: Драган Батар оставио неизбрисив траг својим радом и снагом духа

Република Српска

Додик: Драган Батар оставио неизбрисив траг својим радом и снагом духа

6 ч

0
Додик: Задржаћемо инвестициони циклус који треба да достигне четири милијарде КМ

Република Српска

Додик: Задржаћемо инвестициони циклус који треба да достигне четири милијарде КМ

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

15

Дјевојчица (14) преминула након пластичне операције груди: Мајка је натјерала на интервенцију

17

12

НАТО чланица хитно затворила све аеродроме

17

11

Тако сочна, али само због тајног састојка: Најмекша пита од бундеве

17

03

Супруга Дарка Лазића дала ултиматум пјевачу: Ако одбије, слиједи развод

17

02

Прво обраћање Бранка Блануше, кандидата СДС-а на изборима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner