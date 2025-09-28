Прво обраћање Бранка Блануше, кандидата СДС-а на изборима

Извор:
Агенције
28.09.2025
17:02
Коментари:0
Бранко Блануша, професор на Електротехничком факултету у Бањалуци, званично је предложен за кандидата на пријевременим предсједничким изборима испред СДС-а.
"Велика ми је част што ме управо СДС предложила за предсједника, али то није само част него и обавеза и одговорност да грађанима представимо све што се очекује да ће се урадити и шта се треба урадити. Очекујем подршку свих опозиционих странака и да ће оне имати једног кандидата", рекао је Блануша.
Истакао је да је обичан грађанин који дијели свакодневицу са свим грађанима у Републици Српској, наводећи да су патриоте сви они који живе овдје.
Поред Блануше, на конференцији након сједнице у Бањој Луци, присутним новинарима се обратио и в.д. предсједника СДС-а Јовица Радуловић.
"Одржали смо сједницу са важном темом а то је прије свега учешће на пријевременим изборима, донијели смо једногласну одлуку да изађемо на изборе и да имамо свог кандидата", казао је Радуловић.
Поручио је да се пред бирачима у Републици Српској налази најлакши избор је је Блануша потпуни отклон од политике коју проводи СНСД.
"Позивамо ПДП, Листу за правду и ред, Народни фронт, странку Игора Радојичића да у наредних 10 дана заједнички стану и подрже нашег кандидата", истакао је он.
