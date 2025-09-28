Невријеме у дијеловима Хрватске - снимљена пијавица

Извор:
Агенције
28.09.2025
16:48
Плитки средоземни циклон утиче на вријеме на Јадрану, доносећи промјењиво и нестабилно вријеме.
У већем дијелу Далмације је претежно облачно, мјестимично с кишом и локалним пљусковима праћеним грмљавином, посебно на отвореном мору, острвима и југу Далмације.
На острвима су уз неверине забиљежене и пијавице.
У раним јутарњим сатима на Хвару, а нешто касније и на Вису, пише "Далмација данас".
Пијавица је забиљежена и код Дубровника:
