Невријеме у дијеловима Хрватске - снимљена пијавица

Извор:

Агенције

28.09.2025

16:48

Невријеме у Хрватској, у Дубровнику снимљена пијавица
Фото: Screenshot / YouTube

Плитки средоземни циклон утиче на вријеме на Јадрану, доносећи промјењиво и нестабилно вријеме.

У већем дијелу Далмације је претежно облачно, мјестимично с кишом и локалним пљусковима праћеним грмљавином, посебно на отвореном мору, острвима и југу Далмације.

На острвима су уз неверине забиљежене и пијавице.

У раним јутарњим сатима на Хвару, а нешто касније и на Вису, пише "Далмација данас".

Пијавица је забиљежена и код Дубровника:

