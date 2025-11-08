Поскупљује гориво у БиХ

Извор:
Деривати на бензинским пумпама износе у просјеку око 2,40КМ. На томе, изгледа, неће стати. Раст цијена нафте на свјетским берзама је у порасту, а тај тренд се пресликава и код нас. Иако је гориво поскупјело, грађани кажу да се мора сипати.
"Мислим да то није баш прихватљиво с обзиром на то да и ја сваки дан возим ауто, али шта ћемо, мора се сипати".
"Цијене горива и нису толико високе, с обзиром на то да су прије неколико година биле и веће. Океј је цијена горива, није прескупо и може се издржати".
"Мислим да то и не утиче толико јер свако ко вози мора да сипа гориво у то ауто. Тако да мислим да то, бар у мојој ситуацији, не мијења нешто много", кажу грађани.
Раст цијена на свјетском тржишту довео је до поскупљења горива, али тенденција раста је и даље присутна, поручују стручњаци. Поновни раст цијена горива зависи од залиха деривата које дистрибутери имају и од кретања цијена на берзи.
"Разлог раста цијена је раст котација на европском тржишту, поготово дизелског горива који је проузрокован геополитичком ситуацијом, увођењем санкција одређеним руским компанијама, као и нападима на рафинерије од стране Украјине. Према тренутним параметрима које ми видимо, курс долара и цијене на берзи, нажалост, можемо очекивати раст и преко ових 2,40 КМ", рекао је Ђорђе Савић, предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима привредне коморе Републике Српске.
Поскупљење нафте и нафтних деривата довешће и до пораста цијена прехрамбених намирница, истичу из Удружења потрошача. Али чак и када нафта појефтини на свјетском тржишту, то се не одражава на цијене на пумпама, а поготово не прати цијену основних животних намирница.
"Имамо ситуацију да је трговцима стављено на вољу да самостално одлучују колико ће и када да поскупе, а у суштини и поскупљење нафте у овом случају им служи само за изговор да би могли да поскупе и цијене, ионако већ скупих, основних животних намирница", рекао је Драган Јошић из Удружења за заштиту потрошача "Реакција".
Економисти упозоравају да проблем економије Републике Српске и БиХ лежи у олигополу и тзв. "љепљивости цијена". Када једном нешто поскупи, тешко му пада цијена, а када треба да поскупи лако се креће навише.
"Проблем, или наслијеђена појава економије у Републици Српској и БиХ је да смо ми јако мали. Код нас већина тржишта, укључујући и тржиште нафте, је нека врста олигопола. Без обзира што имамо и велики број малих пупми, доминантну позицију на тржишту заузимају три или четири компаније. Ми немамо ни претјерано ефикасне институције које би истраживале и спречавале олигополско понашање", рекао је Марко Ђого, економиста.
Ваљало би засукати рукаве и кренути у контроле. Док плата не покрива ни потрошачку корпу, удари на џепове грађана не престају. Ово није прво поскупљење горива у овој години, а према процјени струке, неће бити ни посљедње.
