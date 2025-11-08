У овим случајевима не плаћајте картицом - могући су проблеми

Ове мале пластичне картице могу сигурно замијенити свежњеве готовине, а истовремено избјећи неке од ризика прекомјерног трошења или накнада повезаних с кредитним картицама.

Међутим, иако је технологија омогућила њихово кориштење на више мјеста него икад прије, то не значи да су увијек најбољи избор.

У наставку прочитајте које куповине и ситуације стручњаци за финанције савјетују да никада не плаћате дебитном картицом, пише "Бест Лајф".

Точење горива

Одржавање возила често највише оптерећује кућни буџет.

Међутим, стручњаци упозоравају да дебитну картицу не бисте требали користити ни на бензинској пумпи.

"Многе бензинске пумпе унапријед блокирају одређени износ прије него што наточите гориво, што може привремено 'заледити' већи дио ваших средстава", каже Тим Доман, извршни директор "ТопМобајлБанкса".

Ако на рачуну немате довољно новца, то може довести до прекорачења и додатних накнада. Кредитна картица омогућава избјегавање таквих блокада и потенцијалних казни.

Када пропуштате прилику за награде

Чак и када пазите на трошкове, неке куповине су неизбјежне.

"Кориштење дебитне умјесто кредитне картице може значити да пропуштате вриједне награде попут поврата новца, бодова или миља", објашњава стручњак за потрошаче Андреа Вороч.

Одаберите кредитну картицу која награђује категорије у којима највише трошите – тако максимизирате свој поврат.

Скупи и вриједни производи

Ако купујете накит, електронику или апарате за домаћинство, боље је користити кредитну картицу.

"Заштита од пријевара код дебитних картица много је ограниченија него код кредитних", упозорава Роберт Фарингтон, оснивач "Колеџ Инвестора".

Код проблема с трансакцијом новац одмах нестаје са вашег текућег рачуна, што вас може довести у незгодну ситуацију при плаћању рачуна или најамнине.

Кредитне картице често нуде и продужене гаранције или посебне услове поврата за скупе артикле.

Кад имате мало новца на рачуну

Дебитна картица помаже у контроли трошкова, али може изазвати скупе накнаде ако немате довољно средстава.

Рилеy Адамс, оснивач "ВелтАп", каже да прекорачење рачуна често доноси накнаде које могу бити високе.

Савјет: редовно провјеравајте стање на рачуну и пребаците новац са штедног прије већих трошкова. Можете и искључити опцију “овердрафт протекшн” како би вам картица била одбијена умјесто да платите казну.

Трансакције у иностранству

Кориштење картице у иностранству доноси практичност, али дебитна картица није најбољи избор.

"Курсеви које користе страни банкомати и трговци обично су лошији, а накнаде више него код кредитних картица", каже Доман.

Кредитне картице често нуде заштиту куповине и продужене гаранције, што дебитне картице углавном немају.

Онлајн куповине

Куповина путем интернета врло је практична, али кориштење дебитне картице може бити ризично.

"Дебитне картице су директно повезане с вашим рачуном, што олакшава преварантима приступ новцу ако дође до крађе података", упозорава Доман.

Код кредитних картица лакше је оспорити неауторизоване трошкове, а средства нису одмах скинута са вашег рачуна.

Банке вас могу обештетити, али процес може трајати и до 60 дана.

Хотели и путни трошкови

Код путовања се често ради привремена блокада средстава.

"Хотели и рент-а-кар компаније често блокирају већи износ на дебитној картици као гаранцију, што може привремено ограничити приступ вашем новцу", објашњава Доман.

Осим тога, најам аутомобила дебитном картицом може укључивати провјеру кредитног рејтинга и додатне задржане износе.

Кориштењем кредитне картице избјегавате такве неугодности и чувате приступ својим средствима.