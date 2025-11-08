Logo
Производ за дјецу хитно повучен са тржишта

Производ за дјецу хитно повучен са тржишта
Поред Хрватске и ЕУ и са српског тржишта је хитно повучено дјечије посуђе са мотивом "Патролне шапе", због миграције тешког метала олова, објављено је на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине (НЕПРО).

Спорни производ је шоља од порцелана робне марке ПЕПЦО, артикал ПЛУ 620733, 230 мл., са мотивима Патролне шапе.

Како се наводи на сајту Министарства, због прекорачења миграције олова, производ није у складу са захтјевима који се односе на керамичке производе намијењене за контакт са храном, и има негативан утицај на здравље и безбједност корисника.

О повлачењу производа из промета обавештени су сви ПЕПЦО малопродајни објекти.

Путем сајта, као и изложеним обавјештењем на продајним местима, купци су обавјештени о неисправности арткикла и могућности повраћаја новца.

Тровање оловом посебно је опасно за дјецу, јер се њихов организам још развија и много брже апсорбује овај тешки метал него код одраслих. И минималне количине олова могу изазвати озбиљна оштећења мозга и нервног система, што доводи до проблема са учењем, пажњом, говором и понашањем.

Дуготрајна изложеност може успорити раст, оштетити слух и изазвати трајне неуролошке посљедице. Како тело детета не може лако да избаци олово, оно се временом накупља у костима и органима, повећавајући ризик од хроничних здравствених проблема.

Управо зато је важно да производи намијењени дјеци, попут посуђа или играчака, буду строго контролисани и безбједни за употребу.

