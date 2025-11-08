Цвијановић: Знамо шта бранимо - народну вољу и нашу слободу

- Ови избори су резултат узурпације домаћих институција кроз неуставне манипулације страног колонизатора против чега ћемо се и даље истрајно борити. Али, обавеза СНСД-а да и у таквим околностима донесе још једну побједу Републици Српској. Наши активисти су спремни за све изазове јер знамо шта бранимо - народну вољу и нашу слободу - истакла је она на Иксу.

