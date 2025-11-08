Logo
Цвијановић: Знамо шта бранимо - народну вољу и нашу слободу

08.11.2025

10:40

Цвијановић: Знамо шта бранимо - народну вољу и нашу слободу
Фото: СРНА

Ово су вјештачки наметнути предсједнички избори које Република Српска није тражила, јер је прије три године на фер и слободним изборима изабрала свог предсједника Милорада Додика, рекла је потпредсједница СНСД-а Жељка Цвијановић.

- Ови избори су резултат узурпације домаћих институција кроз неуставне манипулације страног колонизатора против чега ћемо се и даље истрајно борити. Али, обавеза СНСД-а да и у таквим околностима донесе још једну побједу Републици Српској. Наши активисти су спремни за све изазове јер знамо шта бранимо - народну вољу и нашу слободу - истакла је она на Иксу.

Жељка Цвијановић

Пријевремени избори 2025

Синиша Каран

