Ковачевић: Шмит и Сарајево срушили вољу Срба и Српске, опозиција их подржала

Република Српска иде у изборе које није ни хтјела ни тражила, јер је народ изабрао свог предсједника и дао му мандат на четири године, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
Ковачевић је објавио на Иксу да су се Кристијан Шмит и Сарајево борили да пониште вољу Срба и Републике Српске.
"Нажалост, опозиција их је подржала. Али, побиједиће Српска", поручио је Ковачевић.
