Logo
Large banner

Ковачевић: Шмит и Сарајево срушили вољу Срба и Српске, опозиција их подржала

Извор:

АТВ

08.11.2025

09:54

Коментари:

0
Ковачевић: Шмит и Сарајево срушили вољу Срба и Српске, опозиција их подржала
Фото: АТВ БЛ

Република Српска иде у изборе које није ни хтјела ни тражила, јер је народ изабрао свог предсједника и дао му мандат на четири године, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

Ковачевић је објавио на Иксу да су се Кристијан Шмит и Сарајево борили да пониште вољу Срба и Републике Српске.

"Нажалост, опозиција их је подржала. Али, побиједиће Српска", поручио је Ковачевић.

Подијели:

Тагови:

Радован Ковачевић

Пријевремени избори 2025

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Храна коју не би требало да једете када вас боли грло

Савјети

Храна коју не би требало да једете када вас боли грло

3 ч

0
Ови знакови Зодијака зарадиће велике паре

Занимљивости

Ови знакови Зодијака зарадиће велике паре

3 ч

0
''Будимпешта обезбиједила најниже цијене енергената у Европи''

Свијет

''Будимпешта обезбиједила најниже цијене енергената у Европи''

3 ч

0
Обиљежавање годишњице митровданских битака у Невесињу

Република Српска

Обиљежавање годишњице митровданских битака у Невесињу

3 ч

0

Више из рубрике

Обиљежавање годишњице митровданских битака у Невесињу

Република Српска

Обиљежавање годишњице митровданских битака у Невесињу

3 ч

0
Цвијановић: Митровдан подсјећа на херојство оних који су стали у одбрану народа

Република Српска

Цвијановић: Митровдан подсјећа на херојство оних који су стали у одбрану народа

4 ч

0
Додик: Митровданске битке - завјет слободе и трајања српског народа у Херцеговини

Република Српска

Додик: Митровданске битке - завјет слободе и трајања српског народа у Херцеговини

4 ч

1
Бранко Блануша, кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима

Република Српска

Блануша кампању почиње испред НСРС

4 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

28

Драма код Лесковца се наставља: Домаћинства и даље под водом

13

21

Цвијановић: Побједом Синише Карана одбранићемо народну вољу, а поразити стране колонизаторе

13

16

ДЕМОС даје пуну подршку Карану за предсједника Републике Српске

13

09

Каран: Ово нису избори за власт, већ за слободну Републику Српску

13

05

Грађани у Тузли траже оставке након пожара у Дому пензионера и подвођења малољетница

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner