Додик: Митровданске битке - завјет слободе и трајања српског народа у Херцеговини

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да су 8. новембар 1992. године и 9. новембар 1994. датуми који су симбол храбрости и одлучности српског народа источне Херцеговине да сачува и одбрани своју отаџбину.
"Као по неписаном правилу, на велике православне празнике припадници муслиманске и хрватске војске су у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату чинили свирепе злочине и масовне нападе на српска огњишта. Ништа им није било свето, па ни славски колач и недогорјела славска свијећа.
Тако је било и на Митровдан 1992. и 1994. године. Данас се сјећамо тих славних битака које су вођене на херцеговачком камену када су храбри борци Невесиња и источне Херцеговине показали оно најдрагоцјеније што Србин носи у себи – спремност и одлучност да положи живот за слободу свог народа и своје отаџбине Републике Српске", рекао је предсједник Додик за Срну поводом сутрашњег обиљежавања дана сјећања на митровданске битке и одбрану источне Херцеговине.
Додик је нагласио да митровданске битке нису само војни догађаји и војне операције, оне су завјет слободе и трајања српског народа, али и вјечна опомена.
"На том херцеговачком кршу, српски народ бранио је свој дом, цркву, породицу и право да живи као слободан Србин на својој земљи. Невесиње је и тада, као и много пута кроз историју, било прва линија одбране српства, бедем на којем су се ломили сви покушаји да се избрише траг нашег постојања на овим просторима", истакао је предсједник Додик.
Према његовим ријечима, у митровданским биткама није побиједила само храброст, већ је побиједила и вјера, оданост и љубав према отаџбини Републици Српској.
Он је рекао да нас ове битке увијек подсјећају да се слобода не добија, него осваја, и да се Република Српска не може и не смије мјерити ничим другим осим жртвом оних који су је одбранили.
Данас, када слободу живимо захваљујући храбром српском народу, додао је Додик, наша је дужност да то име не упрљамо заборавом или небригом.
"На нама је да Републику Српску чувамо онако како су је они чували и бранили – срцем, храбро и одлучно. И зато нека је вјечна слава и хвала херојима митровданских битака, свим борцима Невесиња, Билеће, Гацка, Љубиња, Требиња и цијеле источне Херцеговине", рекао је Додик.
Он је нагласио да је њихова храброст темељ нашег поноса, а њихова жртва обавезује нас да Републику Српску никада не препустимо онима који би је радо умањили или потчинили.
"Томе свједочимо и данас. Тридесет година након рата политичко Сарајево и бошњачки политички представници разним средствима упорно покушавају да свој ратни сан досањају у миру и створе унитарну БиХ уз помоћ лажног високог представника, неправних институција и свих оних који су против хришћанства у овом дијелу Европе.
И, зато, заједно, јединствено и храбро морамо да се борим против тих који непрестано кидишу на нашу отаџбину управо због храбрих бораца који су уградили своје животе и дијелове тијела у њене темеље. Захваљујући њима ми данас имамо земљу којом слободно ходамо и поносно можемо рећи: Ово је Република Српска, она ће трајати и она ће побиједити", поручио је предсједник Додик поводом обиљежавања славних митровданских битака и одбране источне Херцеговине.
