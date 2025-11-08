Расте број преминулих од респираторних инфекција у Републици Српској

08.11.2025
У Републици Српској за седам дана пријављена су четири смртна случаја од посљедица тешке акутне респираторне инфекције (САРИ), казали су из Института за јавно здравство Републике Српске.
Додају да се ради се о особама старије животне доби са коморбидитетима.
Наводе да у 44. недјељи ове године домови здравља Републике Српске су пријавили 3.907 акутних респираторних инфекција (АРИ), док је обољења сличних грипи (ИЛИ) регистровано 422.
" У болницама у овој седмици пријављено је 69 обољелих од тешке акутне респираторне инфекције (САРИ) који су захтијевали хоспитализацију и то на УКЦ РС је смјештено 55 пацијента, у Приједору пет, Градишка један, Добој три, Зворник један, Невесиње три и у Требињу један", истакли су из Института.
Додају да од почетка сезоне укупно је пријављено 21.247 АРИ инфекција, ИЛИ инфекција 2.126, док је САРИ инфекција од почетка укупно регистровано 414.
Појаснили су да највећу учесталост обољења сличних грипи (ИЛИ) су пријавиле регије Бањалука и Фоча.
"Највећи број обољелих од АРИ и ИЛИ инфекција је у узрасној групи 30 до 64 и пет до 14 година, док су у категорији САРИ инфекција највише оболијевали најмлађи и најстарији", закључили су из ове здравствене установе, пишу Независне.
