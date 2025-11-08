Logo

Медији: Хрватска уводи мјере због инцидената на Данима српске културе у Сплиту и Загребу

Извор:

Sputnjik

08.11.2025

08:12

Коментари:

0
Медији: Хрватска уводи мјере због инцидената на Данима српске културе у Сплиту и Загребу
Фото: СРНА

Влада Хрватске уводи посебне мјере због инцидената који су се догодили на Данима српске културе у Сплиту и Загребу, саопштили су данас извори из владе.

Како је незванично за Индекс потврдио извор из хрватске владе, договорено је да полиција и надлежна тијела превентивно осигуравају догађаје представника српске мањине, како би се унапријед осујетиле могуће провокације и спријечили евентуални инциденти или нереди.

BORS

Република Српска

Крсна слава БОРС-а обиљежава се широм Српске

Из хрватске владе су истакли да је полиција током протекле ноћи у Прерадовићевој улици у центру Загреба реаговала одмах, и да је стигла на лице мјеста у врло кратком року, након што се испред Српског културног центра у том граду, у којем је било у току отварање изложбе, окупила група од 50 до 100 маскираних мушкараца.

Према истом извору, појачана присутност полиције повезана је са договором између владе и представника српске националне мањине, након инцидента у Сплиту.

MITROVDAN NEVESINJE

Република Српска

У Невесињу обиљежавање годишњица митровданских битака

У Загребу се протекле ноћи испред Српског културног центра окупила група млађих мушкараца извикујући усташке покличе, за које се предпоставља да су навијачи Динама, Бед блу бојси, у знак протеста због отварања изложбе поводом одржавања Дана српске културе.

Након што су отпјевали "О Хрватска, о Хрватска, независна држава" и "Зови, само зови, сви ће соколови за те живот дати", група млађих мушкараца отишла је са мјеста догађаја, а полиција је, док су се мушкарци разилазили, неке од њих зауставила и легитимисала, а неке су легитимисали у околним улицама.

На сплитској риви се данас од 11 сати одржава протест Торциде, навијача Хајдука, због хапшења маскираних мушкараца који су у понедјељак увече упали на Дане српске културе у Сплиту и прекинули их. ​

снијег пахуље

Друштво

Ево када нам стиже снијег и захлађење

Свих девет мушкараца које је сплитска полиција привела добило је једномјесечни притвор.

Подијели:

Таг:

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У Републици Српској почиње изборна кампања за пријевремене предсједничке изборе

Република Српска

У Републици Српској почиње изборна кампања за пријевремене предсједничке изборе

1 ч

0
Данас је Митровдан: Ево који обичаји се везују за овај празник

Друштво

Данас је Митровдан: Ево који обичаји се везују за овај празник

1 ч

0
Додик: Орбан и Трамп глобални лидери посвећени миру

Република Српска

Додик: Орбан и Трамп глобални лидери посвећени миру

1 ч

0
Пуцао на радника из БиХ јер му је сметала бука са градилишта

Свијет

Пуцао на радника из БиХ јер му је сметала бука са градилишта

1 ч

0

Више из рубрике

Морбидно презиме угледали на смртовници

Регион

Морбидно презиме угледали на смртовници

12 ч

0
Испливао снимак маскираних хулигана, узвикивали усташки поклич "За дом спремни"

Регион

Испливао снимак маскираних хулигана, узвикивали усташки поклич "За дом спремни"

12 ч

0
Нови хаос у Хрватској: Маскирани нападачи покушали упасти у Српски културни центар

Регион

Нови хаос у Хрватској: Маскирани нападачи покушали упасти у Српски културни центар

13 ч

0
Усташлук у Задру

Регион

''Србе ћемо клати'': Језива порука у близини школе

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

31

Хороскоп за 8. новембар: Шта нам звијезде данас поручују?

09

24

Цвијановић: Митровдан подсјећа на херојство оних који су стали у одбрану народа

09

21

Тинејџер погинуо на свој рођендан, другом се боре за живот

09

21

Кога Рубио види као кандидата на изборима 2028. године

09

11

ЗДК: У три године евидентиране 23 пријаве напада на имовину Срба и 11 на објекте СПЦ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner