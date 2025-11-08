Медији: Хрватска уводи мјере због инцидената на Данима српске културе у Сплиту и Загребу

Извор:
Sputnjik
08.11.2025
08:12
Коментари:0
Влада Хрватске уводи посебне мјере због инцидената који су се догодили на Данима српске културе у Сплиту и Загребу, саопштили су данас извори из владе.
Како је незванично за Индекс потврдио извор из хрватске владе, договорено је да полиција и надлежна тијела превентивно осигуравају догађаје представника српске мањине, како би се унапријед осујетиле могуће провокације и спријечили евентуални инциденти или нереди.
Република Српска
Крсна слава БОРС-а обиљежава се широм Српске
Из хрватске владе су истакли да је полиција током протекле ноћи у Прерадовићевој улици у центру Загреба реаговала одмах, и да је стигла на лице мјеста у врло кратком року, након што се испред Српског културног центра у том граду, у којем је било у току отварање изложбе, окупила група од 50 до 100 маскираних мушкараца.
Према истом извору, појачана присутност полиције повезана је са договором између владе и представника српске националне мањине, након инцидента у Сплиту.
Република Српска
У Невесињу обиљежавање годишњица митровданских битака
У Загребу се протекле ноћи испред Српског културног центра окупила група млађих мушкараца извикујући усташке покличе, за које се предпоставља да су навијачи Динама, Бед блу бојси, у знак протеста због отварања изложбе поводом одржавања Дана српске културе.
Након што су отпјевали "О Хрватска, о Хрватска, независна држава" и "Зови, само зови, сви ће соколови за те живот дати", група млађих мушкараца отишла је са мјеста догађаја, а полиција је, док су се мушкарци разилазили, неке од њих зауставила и легитимисала, а неке су легитимисали у околним улицама.
На сплитској риви се данас од 11 сати одржава протест Торциде, навијача Хајдука, због хапшења маскираних мушкараца који су у понедјељак увече упали на Дане српске културе у Сплиту и прекинули их.
Друштво
Ево када нам стиже снијег и захлађење
Свих девет мушкараца које је сплитска полиција привела добило је једномјесечни притвор.
Република Српска
1 ч0
Друштво
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Регион
12 ч0
Регион
12 ч0
Регион
13 ч0
Регион
16 ч0
Најновије
Најчитаније
09
31
09
24
09
21
09
21
09
11
Тренутно на програму