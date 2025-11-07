''Србе ћемо клати'': Језива порука у близини школе

Извор:
На зидовима у близини Основне школе "Задарски отоци" на Билом Бригу у Хрватској појавили су се графити који величају усташку Независну државу Хрватску (НДХ).
Поруке попут “Хрватска мати, Србе ћемо клати”, “ЗДС” (“За дом спремни”) и “Анте Павелић” већ два дана се налазе на зидовима школе, гдје дјеца могу да их виде.
Сличне поруке освануле су јутрос у Сплиту.
“Усташлук у Хрватској измиче контроли”, написао је хрватски новинар Томислав Хорват изнад фотографија које је објавио на друштвеној мрежи Икс.
Нико из градских власти, нити из школе, није се огласио поводом овога, пише загребачки "Индекс".
“Антена Задар” пише да су запослени у градској Комуналној полицији реаговали и почели да уклањају поруке мржње.
Додају и да запослени у Полицијској управи Задар врше увиђај.
Ustašluk u Hrvatskoj izmiče kontroli!!— Tomislav Horvat (@TomislavHorva20) November 7, 2025
Nakon splitske škole, i škola u Zadru išarana ustaškim grafitima i porukama mržnje.
Država ovome mora stati na kraj!
Na zidovima kod Osnovne škole Zadarski otoci na Bilom brigu osvanuli su grafiti koji veličaju zločinačku, nacističku i… pic.twitter.com/yVkvKIRz7h
