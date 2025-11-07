Logo

Најављена потпуна обустава саобраћаја у дијелу Бањалуке

Извор:

АТВ

07.11.2025

17:01

Коментари:

0
Одјељење за саобраћај и путеве обавјештава грађане да ће доћи до потпуне обуставе саобраћаја за сва возила у Улици Петра Великог, на дијелу од броја 64 Ц до броја 102 Е у периоду од 10. новембра до 10. децембра у времену од 8.00 часова до 17.00 часова, због извођења радова на рехабилитацији саобраћајнице у насељу Чесма – Улица Петра Великог.

За вријеме извођења радова, регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се на прописан начин постављањем привремене саобраћајне сигнализације.

Медвјед код музеја у Јапану

Свијет

Медвјед безбрижно прошетао поред музеја

Моле се сви учесници у саобраћају за опрез и разумијевање, због отежаног одвијања саобраћаја за вријеме извођења радова.

Радове изводи предузеће „Хидро-Коп“ д.о.о. Бања Лука.

