Најављена потпуна обустава саобраћаја у дијелу Бањалуке

Извор:
АТВ
07.11.2025
17:01
Коментари:0
Одјељење за саобраћај и путеве обавјештава грађане да ће доћи до потпуне обуставе саобраћаја за сва возила у Улици Петра Великог, на дијелу од броја 64 Ц до броја 102 Е у периоду од 10. новембра до 10. децембра у времену од 8.00 часова до 17.00 часова, због извођења радова на рехабилитацији саобраћајнице у насељу Чесма – Улица Петра Великог.
За вријеме извођења радова, регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се на прописан начин постављањем привремене саобраћајне сигнализације.
Свијет
Медвјед безбрижно прошетао поред музеја
Моле се сви учесници у саобраћају за опрез и разумијевање, због отежаног одвијања саобраћаја за вријеме извођења радова.
Радове изводи предузеће „Хидро-Коп“ д.о.о. Бања Лука.
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
7 ч0
Бања Лука
21 ч0
Бања Лука
21 ч3
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму