Станивуковић зауставио радове на Градском стадиону у Бањалуци

Прије двадесетак дана, Драшко Станивуковић, на помен радова на Градском стадиону у Бањалуци, свјесно је обмануо јавност.
"Нисам упознат да се чека Град Бањалука. Позивам надлежне да се то уради. Ми смо за реконструкцију и обнову Градског стадиона", тврди градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
Данас је ипак показао право лице разоткривши своје крајње намјере. Градоначелнику су, од првог дана, радови на Градском стадиону материјал за нове политичке уцјене и обрачуне.
"Када испуне све процедуре, и када ти љепотани и те добрице дају нама, исто, што нам треба и што град чека. Када буде сједница Скупштине града и када мало они буду хтјели нешто добро да ураде. И када они буду схватили да град има своје потребе и обавезе. И, када сједнемо за сто и видимо шта су нам приоритети, онда смо отворени за све", додао је Станивуковић.
Драшко Станивуковић са сарадницима тако је зауставио радове на бањалучком Градском стадиону и у потпуности се оглушио на допис који је ресорно министарство прије више од два мјесеца послало на адресу Одјељења за просторно уређење Града Бањалука.
“Да би ово Министарство утврдило постојање услова за издавање локацијских услова на предметној локацији, позивате се да у складу са чланом 60. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу (‘Службени гласник Републике Српске’, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) доставите мишљење Града Бања Лука у вези извођења планираних радова, као и овјерен извод из важећег документа просторног уређења на основу којег би се издали локацијски услови”, истакли су из министарства та просторно уређење, грађевинарство и екологију.
Да надлежнима у Граду Бањалука тражено од министарства није ни "у пети" увјерили смо се и сами на дјелу и то након што нам је Вук Вишекруна, овлаштени у Одјељењу за просторно уређење, у кратком телефонском разговору рекао да му се обратимо службеним путем.
То смо, очас посла, и урадили:
Зашто Одјељење за просторно уређење Града Бањалука још увијек, ни скоро након два мјесеца, није послало тражено мишљење, али и остала документа која су неопходна Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију, да би се приступило даљим радовима на источној трибини?
Када се може очекивати да Одјељење за просторно уређење пошаље тражено мишљење и неопходна документа како би се приступило даљим радовима?
Данима касније умјесто одговора наишли смо на зид ћутања у градском ресору. Кров на источној трибини тако остаје на чекању, а јасно је, и одавно да се само чека сагласност Драшка Станивуковића и његових сарадника.
