Инцидент у Шведској: Дрон прекинуо саобраћај на аеродрому

На аеродрому Ландветер у Гетеборгу на западу Шведске примијећен је најмање један дрон, због чега је саобраћај на овом аеродрому привремено обустављен.
Према ријечима Бјерна Ставаса из Шведске управе за цивилну авијацију, саобраћај је тренутно "паузиран".
Присуство дрона пријављено је око 18 часова, а усљед инцидента два лета, један из Минхена и један из Франкфурта, преусмјерени су на аеродром у Копенхагену.
Такође, лет из Ландветера за Минхен је отказан, преноси шведски лист Афтонбладет.
Ставас је додао да су сви авио-превозници обавјештени о ситуацији и да ће саобраћај бити обустављен "док се не ријеши ситуација".
На аеродрому су присутне и бројне полицијске патроле које истражују догађај. Јохан Хакансон, портпарол полиције из западног региона, изјавио је да се спроводи истрага како би се провјериле тврдње о присуству дронова и да је полиција на терену.
Један од сведока, који је забиљежио дрон на фотографији, рекао је да је прво помислио да је то неки објекат на небу, али је убрзо схватио да је у питању дрон због његових свјетала.
Компанија "Swedavia", која управља аеродромом Ландветер потврдила је да је ваздушни простор над аеродромом затворен због сумње на присуство дрона.
"Ваздушни простор над Ландветером је тренутно затворен због индикација о дроновима. Безбједност је на првом мјесту, и ваздушни простор ће остати затворен док полиција не оконча истрагу", рекла је директорка аеродрома Сузан Норман, преноси Танјуг.
