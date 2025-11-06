Широм њемачког града исцртани кукасти крстови људском крвљу

06.11.2025
19:11
Коментари:0
Бројни кукасти крстови свастике осликане људском крвљу пронађене су на десетинама возила и зграда у граду Ханау у централној Њемачкој, источно од Франкфурта, саопштено је из полиције.
Власти су ухапсиле румунског држављанина након што је нацистички симбол откривен на десетинама аутомобила, поштанских сандучића и фасада зграда.
Један мјештанин пријавио је црвену свастику на хауби свог аутомобила у градском округу Ламбој. Полиција је касније открила сличне ознаке на готово 50 аутомобила, као и на неколико поштанских сандучића и фасада кућа у пет улица.
Портпарол полиције Томас Лајполд рекао је да је форензички тест потврдио да је црвена супстанца људска крв, уз напомену да је количина пронађене крви ограничена и да није довољна да се посумња да је особа изгубила живот.
Касније су власти саопштиле да је ухапшен 31-годишњи мушкарац, наводећи да је имао 1,2 промила алкохола у крви, што указује на умјерену интоксикацију.
Полиција је саопштила да је искључила политички мотив иза чина и вјерује да су поступци осумњиченог били реакција на инцидент на радном мјесту. Мушкарац је одведен у психијатријску болницу.
Приказивање нацистичких симбола, укључујући свастику, незаконито је у Њемачкој и може довести до затворске казне до три године или новчане казне.
Полиција је саопштила да тренутно случај третира као оштећење имовине и коришћење симбола неуставних организација.
Градоначелник Ханауа Клаус Камински осудио је овај чин, описујући га као увреду пристојности и човјечности.
🇩🇪 Horror en Hanau: decenas de esvásticas pintadas con sangre humana aparecieron en autos y fachadas de la ciudad alemana.— Dani Lerer (@danilerer) November 6, 2025
Casi 50 vehículos y varias viviendas fueron vandalizados con el símbolo nazi, desatando alarma en una comunidad que aún carga con el recuerdo del atentado… pic.twitter.com/M8tvA83vpW
