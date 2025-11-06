БиХ пред роком за кључне европске законе

Аутор:Кристина Секерез
06.11.2025
19:21
Коментари:0
БиХ треба да, без даљњег одгађања, усвоји Закон о судовима БиХ и Закон о ВСТС-у, који су у потпуности усклађени с европским стандардима, укључујући и мишљења Венецијанске комисије. То за АТВ кажу из Делегације Европске уније. БиХ се обавезала да ће усвојити та два закона најкасније до децембра 2025. године. То се сада и очекује.
„Закон о судовима БиХ треба бити усвојен како би се ојачала правна сигурност и функционисање правосуђа, посебно у борби против тешких облика криминала, спречавањем сукоба надлежности у кривичним стварима и осигуравањем потребне правне сигурности. Закон би такође требао предвидјети посебно, другостепено жалбено тијело, како би се ојачала независност код судског преиспитивања одлука Суда БиХ“, истакли су из делегације ЕУ у БиХ.
Како сада ствари стоје, тешко ће се до било чега. Посланици никако да се усагласе. Сви се само надају да ће до краја године бити усвојено. Једна верзија закона већ је пропала, подсјећају из „Наше странке“
„Знамо да има неколико верзија које круже протоколима ПС. Искрено, нисмо их имали прилику видјети. Ми смо врло расположени да усвојимо та оба закона, али наравно, њихов садржај ће у коначници одредити како ћемо се опредијелити да гласамо, ако дођу и када дођу на дневни ред“, казао је посланик "Наше странке" у ПД ПС БиХ Предраг Којовић.
Садржај је и те како важан и посланицима из Српске. Важно је и гдје ће бити сједиште суда. Захтијевају да то буде у Републици Српској. Има још ствари на које се неће пристати.
„Оно што ми не можемо прихватити и нећемо прихватити јесте да то буде, када говоримо о самом том Закону о суду, нећемо прихватити да то буде неки врховни суд БиХ, што желе, прије свега, бошњачки политичари, зато се каже Закон о суду, мада се говорило на почетку Закон о судовима, сада је Закон о суду. То ће бити Суд БиХ, само је првостепени суд БиХ и Апелациони суд БиХ, али фактички говоримо о Суду БиХ, не о било каквој супремацији, односно некој могућности побијања неких одлука нижестепених редовних судова“, рекао је посланик српског клуба у ПД ПС БиХ Милан Петковић.
Осим та два закона, и именовање главног преговарача је услов за БиХ да отвори преговоре о приступању. И ту нас парламентарци нису изненадили. Одлука да Представнички дом именује главног преговарача БиХ с ЕУ и његова два замјеника потписана је с боловања. Чудно је што је то урадио ХДЗ-ов Маринко Чавара. С обзиром на то да је сломио ногу, на боловању је и није предсједавао сједницом на којој је усвојена та одлука и то без гласова ХДЗ-а и СНСД-а. Потпис с боловања може, али изјаву да да не може. Чавара данас није одговарао на наше позиве. Јавио се СНСД-ов Мирослав Вујичић и поручио да одлука није легална.
„Поставља се питање потписника одлуке, која је по нашем мишљењу нелегална. Ми ћемо испред Клуба СНСД-а учинити све правне кораке да докажемо да оно што је урађено у ПД од нове већине нелегално и да ЕУ ни у ком случају неће прихватити овај приједлог и ову идеју“, истакао је посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ Мирослав Вујичић.
Покушај је то, како се могло раније чути, да се спријечи СНСД да именује свог кандидата као главног преговарача. Што се тиче два закона с почетка приче – њихово усвајање је један од 14 кључних приоритета из Мишљења Европске комисије из 2019. године о захтјеву БиХ за чланство у ЕУ. Налази се и међу осам корака наведених у Препоруци Комисије из 2022. године. Предузимање свих релевантних корака у том погледу услов је да Вијеће ЕУ да сагласност за одржавање прве међувладине конференције о преговорима за приступање Европској унији.
Најновије
Најчитаније
20
03
19
53
19
44
19
41
19
39
Тренутно на програму