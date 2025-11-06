Logo

Човић: Власт остаје до избора, сједница заказана док нисмо били у БиХ

Извор:

Агенције

06.11.2025

12:24

Коментари:

0
Пошто је још једна сједница Дома народа ПС БиХ пропала чак и прије него што је почела, овог пута због изостанка делегата СНСД-а, предсједник ХДЗ-а Драган Човић изјавио је да ће садашња власт остати на позицијама до општих избора, јер би свака друга опција, како је рекао, представљала анархију.

- Створила се једна погрешна перцепција да је неко блокирао рад Дома народа. Ми смо као колегијум Дома народа договорили да ћемо наћи термин који је требао осигурати двије сједнице и хитну и редовну како би на хитној биле све оне смјене, а да друга буде посвећена искључиво оним рјешењима која су дошла из Савјета министара и Представничког дома. То је тридесетак тачака, закона и различитих одлука како би Дом нормално радио. Ово смо договорили дакле, колега Адемовић као нови предсједавајући, колега Шпирић и ја - казао је Човић.

Он је даље тврдио да су он и Марина Пендеш и трећег, четвртог и петог новембра били ван БиХ, а онда да га је изненадило то да је тада заказана сједница.

- Хрватском клубу, представницима ХДЗ-а је јако стало да законодавна власт и Савјет министара раде у пуном капацитету. Да се донесе буџет и оба закона који недостају да би се отворио преговарачки процес. Закон о суду БиХ и ВСТС, односно да именујемо главног преговарача. Увјерен сам да нам зато треба мало усклађеног дјеловања, али како видим и даље смо у правцу предизборне кампање, која је већ почела прије пола године и да нас неће то далеко одвести - казао је Човић.

Казао је да ХДЗ практично, а не декларативно заговара европски пут и да су два закона скоро усаглашена, а да су се о преговарачу договорили партнери који и даље чине власт у Босни и Херцеговини и да ће партнерство у власти чувати све до сљедећих Општих избора, а да би другачије значило тоталну анархију.

- Не желимо партиципирати у било којим играма, било кога из ФБиХ или РС. Рекао сам јавно да ћемо се састати са свим странкама које нешто значе у политичком животу и тај циклус смо скоро завршили. Остао је још један састанак сљедеће седмице - поручио је Човић.

Везано за одлуку о главном преговарачу рекао је да мисли да је противуставно да то доноси Парламентарна скупштина Бих, а да Борјана Кришто улаже напор да Савјет министара функционише и да вјерује да ће отворити преговарачки процес.

- Ја мислим да разговор с колегом Додиком или било којим другим колегом из РС или ФБиХ може само добро донијети. Уосталом видјели сте и одлуке кључне администрације која брине о овом простору и о особи и о странци - наводи Човић.

