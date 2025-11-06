Logo

Кошарац: Крњи Уставни суд гурнуо БиХ у још веће расуло

Извор:

СРНА

06.11.2025

11:29

Коментари:

0
Кошарац: Крњи Уставни суд гурнуо БиХ у још веће расуло
Фото: Срна

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац оцијенио је да крњи Уставни суд БиХ, не само да је својом политичком одлуком угасио било какву врсту политичког оптимизма у БиХ, него је ову земљу гурнуо у још веће расуло и даљи распад дејтонског концепта.

"Евидентно је да крњи Уставни суд системски урушава дејтонски Устав БиХ стављајући се у континуитету у реализацију политика окупатора /Кристијана/ Шмита и апаратчика из ЕУ. То је политички клан чији је циљ укидање Дејтонског мировног споразума", истакао је Кошарац.

Указао је да они злоупотребљавају правосудне институције да би наметнули властиту политичку агенду и обрачунали се са предсједником Милорадом Додиком, који је израз легитимне изборне воље српског народа.

"Циљ њиховог удруженог злочиначког, антиуставног и незаконитог дјеловања је ускраћивање права српског народа као конститутивног народа у БиХ. Њихова замисао је БиХ као централизована и ексклузивно муслиманска земља у којој за српски и хрватски народ нема мјеста. Зато искључиво афирмишу права муслимана у БиХ", навео је Кошарац на "Инстаграму".

Дом народа

БиХ

Дом народа: Нема кворума, Адемовић дао паузу

Он је констатовао да резултат њиховог дјеловања чини БиХ немогућом и неодрживом.

Крњи Уставни суд БиХ одбио је апелацију одбране предсједника Милорада Додика против пресуде Суда БиХ којом је осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања због "непоштовања одлука Кристијана Шмита".

Додику је суђено за кривично дјело које је уведено у Кривични закон БиХ на основу одлуке Кристијана Шмита.

Подијели:

Тагови:

Сташа Кошарац

Уставни суд БиХ

ministar

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Разотркрила љубавну тајну: Атина ферари открива све о афери са Дарком Лазићем

Сцена

Разотркрила љубавну тајну: Атина ферари открива све о афери са Дарком Лазићем

19 мин

0
Отворен конкурс за Ђурђевдански фестивал 2026.

Култура

Отворен конкурс за Ђурђевдански фестивал 2026.

14 мин

0
Служен помен и положени вијенци у част погинулим студентима и радницима

Бања Лука

Служен помен и положени вијенци у част погинулим студентима и радницима

21 мин

0
Дјевојка (25) пронађена мртва!

Хроника

Дјевојка (25) пронађена мртва!

36 мин

0

Више из рубрике

Дом народа: Нема кворума, Адемовић дао паузу

БиХ

Дом народа: Нема кворума, Адемовић дао паузу

21 мин

0
Ко је одлучивао о Додику: Мирсад, Нусбергер, Бјанку, Келер...

БиХ

Ко је одлучивао о Додику: Мирсад, Нусбергер, Бјанку, Келер...

2 ч

7
Дан жалости у ФБиХ због трагедије у Тузли

БиХ

Дан жалости у ФБиХ због трагедије у Тузли

4 ч

0
Ово је "моћни сарадник" Доналда Трампа, увенула веза Сарајева и Вашингтона

БиХ

Ово је "моћни сарадник" Доналда Трампа, увенула веза Сарајева и Вашингтона

4 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

39

Ево како пун Мјесец утиче на тијело, психу и друштво

11

37

Пакао за Партизан пред Олимпијакос: Два лидера тима не путују у Атину!

11

37

Знали су да је Дом пензионера у Тузли „потенцијално опасан“?

11

33

Благојевић: Зашто су потребни "пријевремени избори"?

11

29

Кошарац: Крњи Уставни суд гурнуо БиХ у још веће расуло

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner