Кошарац: Крњи Уставни суд гурнуо БиХ у још веће расуло

Извор:
СРНА
06.11.2025
11:29
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац оцијенио је да крњи Уставни суд БиХ, не само да је својом политичком одлуком угасио било какву врсту политичког оптимизма у БиХ, него је ову земљу гурнуо у још веће расуло и даљи распад дејтонског концепта.
"Евидентно је да крњи Уставни суд системски урушава дејтонски Устав БиХ стављајући се у континуитету у реализацију политика окупатора /Кристијана/ Шмита и апаратчика из ЕУ. То је политички клан чији је циљ укидање Дејтонског мировног споразума", истакао је Кошарац.
Указао је да они злоупотребљавају правосудне институције да би наметнули властиту политичку агенду и обрачунали се са предсједником Милорадом Додиком, који је израз легитимне изборне воље српског народа.
"Циљ њиховог удруженог злочиначког, антиуставног и незаконитог дјеловања је ускраћивање права српског народа као конститутивног народа у БиХ. Њихова замисао је БиХ као централизована и ексклузивно муслиманска земља у којој за српски и хрватски народ нема мјеста. Зато искључиво афирмишу права муслимана у БиХ", навео је Кошарац на "Инстаграму".
БиХ
Дом народа: Нема кворума, Адемовић дао паузу
Он је констатовао да резултат њиховог дјеловања чини БиХ немогућом и неодрживом.
Крњи Уставни суд БиХ одбио је апелацију одбране предсједника Милорада Додика против пресуде Суда БиХ којом је осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања због "непоштовања одлука Кристијана Шмита".
Додику је суђено за кривично дјело које је уведено у Кривични закон БиХ на основу одлуке Кристијана Шмита.
