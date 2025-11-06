Logo

Благојевић: Зашто су потребни "пријевремени избори"?

06.11.2025

Предсједник Милорад Додик ставио је стабилност БиХ на прво мјесто, упркос чињеници да се против њега спроводи политички лов на вјештице, истакао је бивши гувернер америчке савезне државе Илиноис Род Благојевић.

Благојевић је на Иксу написао да је БиХ сада потребан мир, умјесто нових превирања, те да је предсједник Додик то схватио и пристао да се именује вршилац дужности предсједника Републике Српске, зарад стабилности и одржавања добрих односа са САД.

Благојевић је упитао зашто су у БиХ потребни "пријевремени избори"?

"Централна изборна комисија БиХ позвала је на одржавање пријевремених избора за три седмице, иако су редовни избори планирани за мање од годину дана. Та одлука могла би потенцијално да додатно дестабилизује већ нестабилну ситуацију и коштаће грађане Републике Српске око четири милиона долара. БиХ је потребан мир, а не још већи немир", навео је Благојевић.

Род Благојевић

Милорад Додик

Centralna izborna komisija

