Благојевић: Зашто су потребни "пријевремени избори"?

Извор:
АТВ
06.11.2025
11:33
Коментари:1
Предсједник Милорад Додик ставио је стабилност БиХ на прво мјесто, упркос чињеници да се против њега спроводи политички лов на вјештице, истакао је бивши гувернер америчке савезне државе Илиноис Род Благојевић.
Благојевић је на Иксу написао да је БиХ сада потребан мир, умјесто нових превирања, те да је предсједник Додик то схватио и пристао да се именује вршилац дужности предсједника Републике Српске, зарад стабилности и одржавања добрих односа са САД.
Благојевић је упитао зашто су у БиХ потребни "пријевремени избори"?
"Централна изборна комисија БиХ позвала је на одржавање пријевремених избора за три седмице, иако су редовни избори планирани за мање од годину дана. Та одлука могла би потенцијално да додатно дестабилизује већ нестабилну ситуацију и коштаће грађане Републике Српске око четири милиона долара. БиХ је потребан мир, а не још већи немир", навео је Благојевић.
Why Do We Need Special Elections in Bosnia?— Rod Blagojevich (@realBlagojevich) November 6, 2025
Even though the trial against the President of Srpska, Milorad Dodik, was a political witch hunt, he agreed to step down & appoint an acting president for the sake of stability in Bosnia & maintaining good relations with the United…
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму