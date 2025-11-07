Logo

Сијарту и Болију додијељени почасни докторати

07.11.2025

13:27

Мађарском шефу дипломатије Петеру Сијарту и америчком професору Роберту Болију додијељени су почасни докторати на свечаној академији поводом обиљежавања 50 година рада и развоја Универзитета у Бањалуци.

На свечаној академији је истакнуто да је Сијартова досадашња подршка Републици Српској и српском народу била јасна и недвосмислена и да почасни докторат добија на основу свих заслуга и доприноса развоју економских и дипломатских односа између Републике Српске и Мађарске.

Министар Сијарто обратио се путем видео-линка и захвалио за признање.

''Користим прилику да вам честитам рођендан. Ово је нешто на шта ћу бити поносан. Ми придајемо велику важност сарадњи са Републиком Српском. Од наредне године креће наш програм стипендирања студената. Срећан рођендан и хвала'', поручио је Сијарто.

Добитник почасног доктората је и Роберт Боли, редован професор Медицинског факултета Универзитета у Лујвилу у Сједињеним Државама.

''Професор Боли је изузетан научник и истраживач, чији рад на пољу кардиологије и развоју ћелијске терапије за регенерацију срчаног ткива има глобални значај. Његов научни допринос, бројне награде и успјешни програми обуке младих истраживача, као и промоција кардиоваскуларне науке, оставили су трајан печат у медицини и истраживачкој заједници'', наведено је у образложењу одлуке.

Боли је у обраћању истакао да је почаствован што је понио ово признање које је, како је рекао, једно од највећих у његовој каријери.

''Ову награду видим као увод у дугорочну сарадњу између наше двије институције. Ова земља има високе моралне вриједност и вјеру у Бога. Увјеравам вас да ћу наставити подржавати истраживања на Универзитету'', истакао је Боли.

Признање је уручено и академику Рајку Томашу, који је проглашен за професора емеритуса.

Цијели радни вијек провео је на Економском факултету Универзитета у Бањалуци, гдје је биран у сва наставничка и сарадничка звања.

Томаш је истакао да је био један од оснивача Универзитета као студент прве године Економског факултета.

''Нисам ни слутио да ћу 50 година касније понијети звање професора емеритуса. Заслуга за то припада мојим бившим студентима који су покренули ову инцијативу'', навео је Томаш.

Петер Сијарто

Универзитет у Бањалуци

Svečana akademija

