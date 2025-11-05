Logo

Гајанин: Универзитет расте, радимо на испуњењу циљева првог ректора

СРНА

05.11.2025

13:00

Фото: АТВ

Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин изјавио је да ће бити настављен развој ове установе и истакао да је сигуран да би први ректор Драгомир Малић био поносан на остварене резултате у протеклих пола вијека.

Гајанин каже да Универзитет од 1975. године, када је основан, расте и по броју факултета и студената и поручује да ће развој бити настављен баш онако како је то замислио професор Малић.

"Вјеровао је да Бањалука заслужује Универзитет и да ће из дана у дан расти. То се и десило", рекао је Гајанин, након откривања бисте Малића.

Он је навео да Универзитет у саставу сада има 18 чланица док је у почетку било свега пет, те да је до данас уручен више од 50.000 диплома.

"Морам да кажем да је више од 3.000 наших студената добило диплому магистра и мастера. Више од 900 њих је докторирало на нашем универзитету", истакао је Гајанин.

Биста Драгомира Малића, коју су открили министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран, Гајанин и члан породице Стево Малић постављена је испред зграде Ректората и Академије умјетности Универзитета у Бањалуци.

Занимљивости

Поскупљује ракија?

Драгомир Малић је рођен 28. октобра 1913. године у Оштрој Луци, код Санског Моста. Гимназију је завршио 1936. године у Бањалуци. Дипломске студије завршио је 1941. на Машинско-електротехничком одсјеку Техничког факултета у Београду. Докторску дисертацију одбранио је на Високој техничкој школи у Бечу 1949. године.

Прије него што је 1975. године изабран за првог ректора Универзитета у Бањалуци, преко три деценије провео је подижући нове стручњаке и реорганизујући високошколске институције у Београду, Сарајеву, Нишу, Приштини и Бањалуци.

Функцију ректора бањалучког Универзитета обављао је до своје смрти, 8. јуна 1979. године.

Радослав Гајанин

Универзитет у Бањалуци

