Ватрогасац о пожару у Тузли: Ово нисам доживио у 30 година рада

Јасмин Хабул, замјеник старјешине Професионалне ватрогасне јединице Тузла, присјетио се да у 30 година каријере ватрогасца, није имао тежи задатак од синоћњег, 4. новембра, у Дому пензионера Тузла.
Ватра је у 20.45 захватила собу на седмом спрату установе за старе и изнемогле особе, а према посљедњим подацима погинуло је 11 корисника Дома.
"Ситуација је била веома тешка, критична, јер се ради о непокретним и слабо покретним особама, а истовремено се ради евакуација и гашење пожара. Спрат је био захваћен пожаром и била је велика концентрација дима", рекао је Хабул за Фактор.
Каже да се након дојаве све одвијало веома брзо.
"Информацију о пожару добили смо у 20.45 и упутили смо прве двије екипе. Видјели смо да је пожар на посљедњем спрату, а убрзо су пристигле и остале екипе. Укупно је на гашењу било шест наших возила са 40 ватрогасаца, а прикључили су нам се добровољна ватрогасна друштва из Тузле и Горње Тузле са својим возилима", рекао је Хабул.
Подршку су им пружили и припадници Професионалне ватрогасне јединице Сребреник, а велику улогу у спашавању имали су припадници полиције, посебно Јединица за специјалну подршку.
"Ситуација је била опасна за штићенике Дома, али и за спасиоце. Ватра се ширила доста брзо, а ријеч је о вишеспратници, великом објекту што доприноси сложености интервенције. Ово је сигурно најтежа, најкомплекснија ситуација у којој сам се нашао као ватрогасац. Један сличан пожар имао сам на почетку своје каријере када је горјела Клиника за психијатрију у Тузли, али обзиром на спратност објекта тада је било мање жртава", присјетио се Хабул.
