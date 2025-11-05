Logo

Ватрогасац о пожару у Тузли: Ово нисам доживио у 30 година рада

05.11.2025

12:43

Коментари:

0
Ватрогасац о пожару у Тузли: Ово нисам доживио у 30 година рада
Фото: Anadolu/Ahmet Besic

Јасмин Хабул, замјеник старјешине Професионалне ватрогасне јединице Тузла, присјетио се да у 30 година каријере ватрогасца, није имао тежи задатак од синоћњег, 4. новембра, у Дому пензионера Тузла.

Ватра је у 20.45 захватила собу на седмом спрату установе за старе и изнемогле особе, а према посљедњим подацима погинуло је 11 корисника Дома.

"Ситуација је била веома тешка, критична, јер се ради о непокретним и слабо покретним особама, а истовремено се ради евакуација и гашење пожара. Спрат је био захваћен пожаром и била је велика концентрација дима", рекао је Хабул за Фактор.

Каже да се након дојаве све одвијало веома брзо.

"Информацију о пожару добили смо у 20.45 и упутили смо прве двије екипе. Видјели смо да је пожар на посљедњем спрату, а убрзо су пристигле и остале екипе. Укупно је на гашењу било шест наших возила са 40 ватрогасаца, а прикључили су нам се добровољна ватрогасна друштва из Тузле и Горње Тузле са својим возилима", рекао је Хабул.

Подршку су им пружили и припадници Професионалне ватрогасне јединице Сребреник, а велику улогу у спашавању имали су припадници полиције, посебно Јединица за специјалну подршку.

"Ситуација је била опасна за штићенике Дома, али и за спасиоце. Ватра се ширила доста брзо, а ријеч је о вишеспратници, великом објекту што доприноси сложености интервенције. Ово је сигурно најтежа, најкомплекснија ситуација у којој сам се нашао као ватрогасац. Један сличан пожар имао сам на почетку своје каријере када је горјела Клиника за психијатрију у Тузли, али обзиром на спратност објекта тада је било мање жртава", присјетио се Хабул.

Подијели:

Тагови:

Тузла

пожар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласили се из УКЦ Тузла о трагедији у Дому пензионера

Друштво

Огласили се из УКЦ Тузла о трагедији у Дому пензионера

3 ч

0
Директор Дома пензионера у Тузли поднио оставку након језиве трагедије

Градови и општине

Директор Дома пензионера у Тузли поднио оставку након језиве трагедије

3 ч

1
Тужилаштво спроводи увиђај у Дому пензионера у Тузли

Хроника

Тужилаштво спроводи увиђај у Дому пензионера у Тузли

3 ч

0
Расте број жртава у Тузли, број прешао 10

Хроника

Расте број жртава у Тузли, број прешао 10

4 ч

2

Више из рубрике

Пежо 208

Хроника

Одузета два ”пежоа” за којима трага Интерпол

1 ч

0
Затвор

Хроника

Хорор у КПЗ Ниш: Осуђеник пронађен мртав, пререзан му врат

2 ч

0
Ухапшен због покушаја подмићивања полицајца у Градишци

Хроника

Ухапшен због покушаја подмићивања полицајца у Градишци

2 ч

0
Пронађено тијело мушкарца у ријеци Радобољи

Хроника

Пронађено тијело мушкарца у ријеци Радобољи

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

05

За пацијенте из ризичних група 400 доза вакцина против грипа

13

00

Гајанин: Универзитет расте, радимо на испуњењу циљева првог ректора

12

50

Поскупљује ракија?

12

50

Вечерас наступа пун Мјесец у Бику: Ево шта чека сваки хороскопски знак

12

48

Шест разлога зашто бисте требали конзумирати орахе свако јутро

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner